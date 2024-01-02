علي إبراهيم



دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الشركات والتحالفات الراغبة بالتقدم بطلب التأهيل للمشاركة في مزايدة لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة المرحلة الثالثة المشروع الأول المنطقة واحد الذي يقع في منطقة الشقايا بمحافظة الجهراء على بعد 100 كيلو غرب مدينة الكويت.



ويعد المشروع محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة صافية تبلغ 1100 ميجا وات من الطاقة، وسيقوم بتصدير إنتاجه من المحطة إلى شبكة الكهرباء في الكويت من خلال اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء والماء لمدة 30 سنة.



وتهدف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من خلال طرح هذا المشروع إلى تحقيق 5 أهداف، تتمثل في استقطاب خبرات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وتخفيف العبء المالي والتشغيلي عن وزارة الكهرباء والماء، وتقليل الاعتماد المحلي على الوقود، وخفض التكاليف الاجمالية التي تتحملها الكويت لتوفير توليد الطاقة، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في الدولة.