51 سهماً سجلت ارتفاعات و7 أسهم أقل من 100 فلس ضمن الأكثر ارتفاعاً

قائمة أكثر 20 سهماً تحقيقاً للارتفاعات السوقية.. تضم 6 أسهم دينارية



شريف حمدي



أظهرت أسعار الأسهم المدرجة في بورصة الكويت بنهاية تداولات 2023 أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة حققت أعلى العوائد السوقية خلال العام، بعدما سجلت ارتفاعات سعرية تراوحت بين 42



و713%، ما يعني أن هناك أسهما داخل السوق الكويت عظمت قيمة استثمار مساهميها بنحو 7 مرات. وبصورة أبسط، فإن كل دينار تم انفاقه على تلك الأسهم باتت قيمته 7 دنانير بنهاية العام.



ووفقا لرصد قامت به «الأنباء» ارتكازا على أسعار الإغلاق بنهاية تداولات يوم الخميس الماضي الذي يعد آخر جلسة تداول في 2023، فإن أعلى 20 سهما تحقيقا لارتفاعات في العوائد السوقية، زادت أسعارهم بنهاية العام بنسب تتراوح بين 42 و713%.



وجاءت قائمة أعلى 20 سهما ارتفاعا في العوائد السوقية مع نهاية 2023 متضمنة 7 من الأسهم أسعارها تقل عن 100 فلس، وهو ما يشير إلى ان التداولات المضاربية شهدت نشاطا كبيرا في غياب الزخم على الأسهم القيادية في كثير من الجلسات، وجاءت القائمة كالتالي:



1 ـ «ايفا فنادق» تصدر السهم الأداء في السوق محققا أعلى عائد سوقي في بورصة الكويت بنسبة نمو بلغت 714%، إذ أنهى السهم تداولات آخر جلسة عند 800 فلس.



2 ـ «بيت الطاقة» حل كثاني أعلى سهم ارتفاعا في القيمة السوقية بزيادة نسبتها 240% إذ بلغ سعره بنهاية تداولات العام نحو 63 فلس.



3 ـ سهم «إيفا» حل في المرتبة الثالثة بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 209% إذ زاد سعره إلى 307 فلوس بآخر جلسة تداول.



4 ـ سهم «منشآت» جاء في المرتبة الرابعة بعدما ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 151% خلال السنة ببلوغ سعره في آخر جلسة تداول نحو 153 فلسا.



5 ـ «صكوك» إذ حل السهم في المرتبة الخامسة بعدما حقق ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 124% ليصل إلى نحو 52 فلسا بنهاية تداولات العام.



6 ـ «الكوت» حل في المرتبة السادسة بعدما سجل نسبة ارتفاع في قيمته السوقية بلغت 106% فيما وصل سعر السهم إلى 805 فلوس.



7 ـ «عربية عقارية» حل في المرتبة السابعة بارتفاع في قيمته السوقية بلغت نسبته 89% بينما بلغ سعر السهم بنهاية التداولات نحو 67 فلسا.



8 ـ «خليج ت» حل في المرتبة الثامنة بارتفاع في قيمته السوقية بلغ 85% ببلوغ السهم سعر 1.88 فلسا.



9 ـ «عربي ق» حل في المرتبة التاسعة بعدما سجل ارتفاعا في قيمته السوقية بـ 83.2% وزاد سعره إلى 513 فلسا.



10- «عقارات ك» حل في المرتبة العاشرة بعدما سجل ارتفاعا في قيمته السوقية بـ 83% ليزيد سعر السهم إلى 205 فلوس.



وسجلت الأسهم من المرتبة الـ 11 حتى الـ 20 ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 79.8% و42%، فيما أظهر الرصد ان تعاملات 2023 كانت على خلاف تعاملات 2022، حيث كانت قائمة أكثر 20 سهما تحقيقا للعوائد السوقية تضم 6 أسهم دينارية، وعدد من الأسهم القيادية المدرجة ضمن مكونات السوق الأول.



وكان لافتا ان اغلب فترات التداول خلال 2023 سيطر عليها البيع خاصة على الأسهم القيادية وهو ما يظهر من تراجع مؤشر السوق الأول الذي بلغت خسائره خلال السنة نسبة 7.9%، في المقابل كانت العمليات البيعية أقل حدة على الأسهم المتوسطة والصغيرة، وهو ما يتضح من تراجع مؤشر السوق الرئيسي الذي يضم هذه النوعية من الشركات بنسبة 0.5%.



وخلال 2023 ارتفعت أسعار 51 سهما، مقابل انخفاض أسعار 99 سهما، نظرا للتقلبات التي شهدتها البورصة على مدار العام الفائت جراء احداث اقتصادية، أبرزها ازمة البنوك الأميركية، فضلا عن أحداث جيوسياسية لاتزال تداعياتها مستمرة.