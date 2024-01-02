يحرص بنك الكويت الوطني دائما على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت الاستثنائية، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن شراكة حصرية مع شركة إكسايت للإلكترونيات (إحدى شركات صناعات الغانم ـ مجموعة قتيبة الغانم) عن تزويد حاملي بطاقة «KWT Visa Infinite» الوطني الائتمانية بعروض حصرية تلبي احتياجاتهم.



وبموجب هذه الشراكة سيتمكن حاملو بطاقة «KWT Visa Infinite» الوطني الائتمانية من الحصول على 10% نقاط «KWT» من الوطني عند استخدام البطاقة للتسوق في متاجر شركة إكسايت للإلكترونيات وعبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف الذكي، بالإضافة إلى 2% خصم فوري على منتجات مختارة، وذلك بداية من يناير الجاري.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة محمد العثمان: «مع بداية العام الجديد نحرص على توفير عروض حصرية لعملائنا، مصممة خصوصا لتلبي احتياجاتهم من مختلف الشرائح والأعمار، كما نعمل باستمرار وعلى مدار الساعة من أجل مواكبة احتياجاتهم المتغيرة والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات».



وأضاف العثمان: «لدينا علاقات راسخة وشراكات مع كبرى المؤسسات في العديد من القطاعات وهو ما يثري التجربة المصرفية لعملائنا ويمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات ويوفر لهم تجربة مصرفية استثنائية لا تضاهى».



وأكد أن التميز وتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء يعد جزءا رئيسيا من ثقافة بنك الكويت الوطني، مشيرا إلى أنه وبفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبناها على مدار عقود طويلة، أصبح لدينا القدرة على فهم احتياجات العملاء، وتقييم أهدافهم، بل وتجاوز توقعاتهم.



بدوره، قال نائب رئيس أول ـ إكسايت حسام إبراهيم: «نعتبر شراكتنا مع بنك الكويت الوطني خطوة استراتيجية ومبتكرة في عالم التجارة الإلكترونية والمصرفية. هذه الشراكة ليست مجرد تحالف تجاري، بل هي جسر يربط بين التكنولوجيا المتطورة والخدمات المصرفية الراقية، مما يعكس التزامنا المشترك نحو تحقيق تجربة عملاء استثنائية».



وأضاف: «نسعى من خلال هذا التعاون لإنشاء منظومة تفاعلية تتيح لحاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الاستفادة من العروض المتميزة والحصول على مزايا تكنولوجية حصرية تتناسب مع نمط حياتهم الديناميكي. نؤمن بأن هذه الشراكة ستعزز من مكانتنا كرواد في قطاع التكنولوجيا وتمكننا من تقديم حلول مبتكرة تتجاوز توقعات عملائنا».