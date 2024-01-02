شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء الأحد، حفلة غنائية ضخمة، حملت عنوان «ليلة نجمات العرب»، أقيمت بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 على مسرح محمد عبده أرينا وسط مشاركة كوكبة من النجمات، هن اللبنانيتان إليسا ونانسي عجرم، والإماراتية أحلام، والمصرية أنغام، والسورية أصالة، والمغربية أسماء المنور، بتنظيم من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وإشراف من الهيئة العامة للترفيه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.



وكانت بداية الحفل مع الفنانة إليسا التي أبهرت الجمهور بأغنيتها الرائعة «عيشالك»، ثم أبدعت أنغام بـ«سيدي وصالك»، فيما كان ثالث ظهور من الفنانات على المسرح للنجمة أسماء المنور، التي قدمت أغنية جديدة لها، لتخرج على الجمهور نانسي عجرم بأغنية «آه ونص»، ثم تصعد أحلام على المسرح، وتغني «تدري ليش»، بينما كانت الوصلة السادسة، من إبداع أصالة بـ«سامحتك كثير».



هذا، وشهدت الحفلة عددا من الثنائيات الغنائية الجميلة فغنت أنغام ونانسي «إحساس جديد» للمطربة اللبنانية، و«بعتلي نظرة» للنجمة المصرية، وكذلك ثنائية أصالة وأسماء، اللتين قدمتا أغنية للمغربية، فيما قدمت إليسا ونانسي «بتمون» للأولى، وغنت أحلام وأسماء «ناويلك» لللنجمة الإماراتية، أما أصالة وإليسا فقدمتا «يمين الله» لأصالة، و«من كثر الفرح» لإليسا، بينما قدمت أنغام وإليسا «يا ريتك فاهمني» للمصرية، و«لو تعرفوه» للبنانية، وغنت أحلام مع أنغام عملها «وين تروح».



أما أنغام فقد أبهرت الجمهور بأغنيتين قديمتين، هما «ساعات ساعات» لصباح، و«دوارين في الشوارع» لنجاة الصغيرة، بينما غنت نانسي لوردة «حرمت أحبك»، و«ما حدى يعبي مطرحك بقلبي» لماجدة الرومي، و«إن راح منك يا عين» لشادية، وأبدعت أصالة بـ«اسمعوني» لوردة، و«قلي متى أشوفك» لأبوبكر سالم، وغنت أسماء «جاني الأسمر» لعتاب، و«عش الحب» لشادية، وقدمت أحلام «اجرح» لرباب، ثم عادت أنغام وغنت «قولوا الحقيقة» لعبدالحليم حافظ، وإليسا «يانا يانا» لصباح.



من جانبه، ألقى رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، كلمة مسجلة بهده المناسبة، أكد فيها أن «هذه الحفلة لا تقل عن أي حفلة عالمية»، كما أشاد بجهود المايسترو هاني فرحات، معلنا حصوله على الجنسية السعودية.



واختتمت الحفلة بأجمل شكل، إذ اجتمعت نجمات العرب على مسرح محمد عبده أرينا، وغنين معا «بعاد كنتم» لفنان العرب.