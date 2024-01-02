مفرح الشمري



بعد أن ودعنا عام 2023 بحلوه ومره، وجب علينا تسليط الضوء على إنجازات قطاع الإذاعة بوزارة الإعلام والتي جاءت متماشية مع استراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقها وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري للأعوام 2021 - 2026، الأمر الذي سارت عليه برامج قطاع الإذاعة لتلامس أهداف هذه الاستراتيجية، وذلك بفضل التعاون بين وكيل الإذاعة د.يوسف السريع والعاملين في هذا القطاع من مدراء ومراقبين ورؤساء أقسام ومعدين ومذيعين، فتحققت العديد من هذه الإنجازات في عام 2023 والقادم أجمل، ومن هذه الإنجازات:



تفعيل والاهتمام بالتراسل الإلكتروني وإنجازات المعاملات الإدارية والمالية آليا من خلال خدمة التراسل الإلكتروني بين إدارات القطاع، افتتاح محطة الدانة (الخاصة بالفنون الشعبية والعرضات الكويتية والخليجية)، افتتاح إذاعة الذكر الحكيم، افتتاح محطة دار الإذاعة الكويتية، افتتاح المحطة الرياضية، إنشاء إذاعة جامعية خاصة لطلبة التخرج في كلية الإعلام، تفعيل وزيادة تبادل البرامج الخاصة في البث المشترك مع اتحاد إذاعات الدول العربية (مينوس)، الفوز في المهرجانات الخليجية والعربية والحصول على الجوائز في المشاركات الخليجية لمهرجان البحرين والرياض، مشاركة قطاع الإذاعة في الفعاليات والمهرجانات خارج الوزارة وعمل استوديوهات في تلك المواقع وإنتاج العديد من المسلسلات والأغاني العاطفية والوطنية، تكثيف العديد من الدورات التدريبية للإشرافيين والموظفين في القطاع، فتح مجال التعاون مع مؤسسات ووزرات الدولة وإشراكهم في البرامج المباشرة مع قطاع الإذاعة، إنشاء برنامج خاص يبث من جامعة الكويت «الشدادية» طلبة قسم الإعلام، إنشاء استوديو خاص لتغطية جائزة الكويت لحفظ القرآن وتجويده في فندق الريجنسي.



وتواصلت الانجازات في بث مباشر من أرض المعارض بمنطقة مشرف على فترتين صباحية ومسائية لتغطية فعاليات معرض الكتاب، بالاضافة الى إعداد الدورات الخاصة في التدريب من قبل متخصصين في الإعداد والتقديم والإخراج للموظفين الجدد، تشكيل لجان في تقييم الإعداد والتقديم والإخراج وإجازة النصوص وتقييم الممثلين، مشاركة الأشقاء من دول مجلس التعاون أعيادهم الوطنية من خلال عمل برامج مسجلة وبث مشترك مع استديوهات دول مجلس التعاون وبث احتفالاتهم لهذه الأعياد والأيام الوطنية، تشكيل فرق عمل لبرامج المناسبات الخاصة والأعياد الوطنية، نقل مباشر لجميع الفعاليات والمشاركات الكويتية الخارجية في مختلف المجالات، تخصيص برنامج «من هذا الوطن» الذي يبث يوميا على الهواء مباشرة لاستضافة الشباب وإنجازاتهم وتسليط الضوء على المشاريع الصغيرة وإبراز دور الشباب في جميع المحافل، كما تم نقل هذا البرنامج خارج الوزارة لتغطية الأنشطة والفعاليات التي تقام داخل الديرة، استقطاب الشباب حديثي التخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى، تشجيعا من قطاع الإذاعة على ركائز خطة التنمية السنوية باعتبارهم رأسمالا بشريا إبداعيا لاكتساب المهارات والقدرات الإبداعية لخلق قوة عاملة مبدعة تنافسية داخل القطاع، التركيز على الجوانب التنموية في البلاد لتعزيز مكانة الكويت على المستوى الدولي في المؤشرات التنافسية المختلفة بحلول 2035.



الجميل في هذه الانجازات انها ركزت على ايجاد برامج خاصة حول المشاريع والبنية التحتية وتحديثها بما يحقق تطلعات المواطن والوقوف على أهم المعوقات التي تواجه هذه المشاريع التنموية والتركيز على النظم الإدارية العامة في البلد وتعزيز معايير الشفافية وتلبية مطالب المواطنين من خلال إيصال صوتهم للمسؤولين من خلال البرنامج اليومي المباشر الثاني على الخط، التركيز على البرامج التوعوية من خلال وجود برامج متخصصة في شتى المجالات التربوية والأسرية والطفل والمرأة، تغطية جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم الثانية عشر، تغطية القضية الفلسطينية في جميع المحطات الإذاعية.



ومن خلال خطة 2023 أدرجت إذاعة القرآن الكريم 3 برامج جديدة تختص بالفئات التالية وهي كالتالي: برنامج اقرأ الخاص بالقراء الصغار مباشر جماهيري، برنامج لها خاص بالمرأة وشؤونها، مسلسل دراما ديني بث في شهر رمضان الماضي.



وفي ظل هذه الإنجازات نتطلع إلى أن تستمر إذاعة الكويت في هذا التوهج حتى تبقى دائما إذاعة الكويت في المقدمة.. شكرا لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.