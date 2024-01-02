تطوع أحد مشاهدي سيرك إسباني للمشاركة في فقرة بالسيرك فأصيب بأزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى، بعد إصابته بالنوبة خلال اشتراكه في حيلة رمي السكين.



وكان قد طلب من المتطوع، الذي وصف بأنه رجل في الثلاثينيات من عمره، خلع قميصه، وتم تعصيب عينيه، قبل ربطه بلوحة متحركة، وعلى الرغم من نجاح رمية السكين الأولى، إلا أنه انهار قبل أن يتم رمي السكين الثانية.



وعلى إثر الحادث تم إلغاء العرض في سيرك الرعب «إل ثيركو دي لوس هوروريس» في سرقسطة، قبل نقل الرجل إلى المستشفى، حيث تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة نتيجة إصابته بنوبة قلبية.



ووفق موقع «ميترو» الإلكتروني، اعتقد بعض المتفرجين بأن ما حدث كان جزءا من العرض، قبل أن يعلن القائمون على العرض بأن الرجل بحاجة إلى مساعدة طبية طارئة.