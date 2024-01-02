احتفل جرس «بيغ بن» مع بداية العام الجديد بمرور مائة عام على بث صوت رنته الشهيرة عالميا للمرة الأولى مباشرة على الهواء عبر أثير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» معلنة لأبعد بكثير من لندن طي صفحة سنة وفتح أخرى.



ففي 31 ديسمبر 1923، مع اقتراب منتصف الليل، صعد مهندس «بي بي سي» إيه جي درايلاند إلى سطح مقابل لمبنى البرلمان البريطاني ومعه ميكروفون ليسجل رنة ساعة «بيغ بن» إيذانا بالانتقال إلى سنة 1924. ويبلغ وزن الجرس نحو 14 طنا.



ومنذ ذلك الحين درجت الإذاعة على بث الـ «بونغ» على الهواء مباشرة.



ويبث الصوت المميز للرنة مرتين يوميا على «راديو 4»، أولاهما في السادسة مساء والثانية عند منتصف الليل، وكذلك الساعة العاشرة ليلا أيام الأحد.



وتقع ساعة «بيغ بن» في الجزء العلوي من برج إليزابيث، وهو الاسم الجديد الذي أطلق عام 2012 لمناسبة اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية على «برج الساعة» الذي بدأ تشييده في أربعينات القرن التاسع عشر وأنجز عام 1859.



وخضع برج إليزابيث الذي صممه المهندس أوغسطس بوجين على الطراز القوطي الجديد لورشة ترميم أطلقت في 2017، وهدفت الأعمال إلى تصليح مينا الساعة وآلية عملها، بالإضافة إلى ترميم التشققات في البرج وتآكل السطح، وكذلك ترميم إطار المينا لاستعادة لونه الأصلي الذي كان عليه في القرن التاسع عشر.