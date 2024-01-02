قدم سفيرنا لدى تشيلي زياد الأنبعي اوراق اعتماده الى الرئيس التشيلي غابرييل بورتش في مراسم رسمية جرت بقصر مونيدا بالعاصمة سانتياغو. وذكرت سفارة الكويت في تشيلي، في بيان تلقته «كونا» ، أن السفير الانبعي نقل الى الرئيس التشيلي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتحيات الكويت حكومة وشعبا.



وأضاف البيان أن «السفير الانبعي اعرب عن تطلعه لاستكمال مسيرة توطيد العلاقات الكويتية ـ التشيلية التي بدأت منذ اكثر من 60 عاما والبحث عن آفاق جديدة لتنميتها وتعزيزها لتعود بالنفع على الشعبين الصديقين».



وأشار إلى أن الرئيس التشيلي رحب من جانبه بالسفير الأنبعي، معربا عن مساعيه لتوسيع نطاق العلاقات مع دول العالم وخلق المزيد من الروابط الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع.