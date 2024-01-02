أحمد مغربي



كشف مصدر لـ «الأنباء» عن أن المرحلة الثانية من تنفيذ عدادات الكهرباء الذكية بدأت في التنفيذ بقيمة 9.97 ملايين دينار، وذلك بعد حصول وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية المناقصة على أقل الأسعار المطابقة للشروط والمتطلبات. وذكر المصدر أن المرحلة الثانية من العدادات الذكية تشمل توريد ما يقرب من 400 ألف عداد كهرباء ذكي لتركيبها في جميع القطاعات سواء الاستثماري أو التجاري أو الصناعي أو السكن الخاص. من جهة ثانية، قال المصدر ان الجهاز وافق على طلب الوزارة الخاص بإلغاء توريد عدادات المياه الذكية وملحقاتها وأجهزة الفحص الخاصة بها لوجود أمور جوهرية استدعت استبعاد كل العطاءات.