«هكذا تأثرت بأفلام رامبو صغيراً»

رايان غوسلنج، الممثل الأميركي، يعترف بأنه تأثر بشدة بأفلام رامبو وبخاصة مشاهد رمي السكاكين في الفيلم. ويضيف: أخفيت سكاكين صغيرة في حقيبة المدرسة، ورميتها على زملائي، فتم طردي من المدرسة، وقرر والدي معاقبتي بعدم مشاهدة التلفاز مجددا.