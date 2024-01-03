

أعلن بنك وربة رعايته الرسمية لفريق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لكرة القدم المشارك في دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية تماشيا مع استراتيجية البنك المتعلقة في المساهمات الاجتماعية لاسيما دعم الجانب الرياضي والاستثمار فيه.



وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك «وربة» أيمن المطيري إن هذه الرعاية تتماشى مع رؤية البنك ونهجه تجاه دعم كل الأنشطة والفعاليات الرياضية وحث الجميع على ممارسة الرياضة، بل وتشجيعهم على الارتقاء بالمستويات الفنية المحلية إلى الإقليمية وربما العالمية.



وأعرب المطيري عن الاعتزاز بهذه الرعاية لفريق «كونا» التي تعتبر جزءا من مساهمات المسؤولية الاجتماعية للبنك خصوصا لما تتمتع به وكالة الأنباء الكويتية من دور مهم ورئيسي في رسالة الإعلام الكويتي ووجوب تعزيز الجانب الاجتماعي والرياضي لكوادرها وكفاءاتها الوطنية.



وقال إن بنك وربة نجح في نقل المبادرات الاجتماعية إلى مستوى جديد من الابتكار بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الحديثة بالتعاون مع الشباب الكويتي المبدع، وقام البنك برعاية ألعاب رياضية مختلفة، مما يؤكد حرصه على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية وتشجيع اتباع نمط حياة صحي.



ولفت إلى التزام بنك وربة بدعم التنوع والشمولية في كل المجالات، وفي مقدمتها الرياضية، تماشيا مع التزامه بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإستراتيجيته المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية، ومن هذا المنطلق يسعى بنك وربة إلى جعل الأنشطة الرياضة جزءا أساسيا من مبادراته المجتمعية.



وذكر المطيري أن الرياضة لاتزال تحتل الحيز الأكبر من جهودنا الاجتماعية، ونحن فخورون جدا بالرياضيين الكويتيين الذين يواصلون تخطي التحديات في سبيل تحقيق الإنجازات الرياضية البارزة، واليوم نراهم يتجاوزون الحواجز ويكتسبون مكانتهم على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبه، قال مدير فريق «كونا» لكرة القدم حماد المطيري: «يشرفنا أن نكون شركاء مع مؤسسة مؤثرة في المجتمع مثل بنك وربة في هذه الفعالية الرياضية المهمة التي أثبتت مكانتها في الجانب الاجتماعي والرياضي وفق مفهوم المسؤولية الاجتماعية».



وأضاف: «لدينا الإيمان نفسه بأهمية الرياضة في تنمية المجتمع وإثرائه، مؤكدا أن الرياضة تحمل العديد من القيم مثل الروح الرياضية والأخلاقية والمثابرة والتسامح والعدالة والمساواة، ونحرص في كل حدث رياضي على غرس هذه القيم في روح شباب المستقبل».



يذكر أن دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الذي انطلق 26 ديسمبر حتى 30 الجاري بمشاركة كل من: «كونا»، الحرس الوطني، جامعة الكويت، التأمينات الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة المالية ووزارة الكهرباء والماء، وتقام منافسات الدوري جميعها بملعبي نادي اليرموك ونادي كاظمة.