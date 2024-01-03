

ياسر العيلة



عقب انشغاله الفترة الماضية بأعماله الفنية خاصة المسرحية منها، عاد النجم محمد الرمضان مجددا إلى عالم الرياضة كونه فارسا، حيث شارك في البطولة المحلية التي أقيمت مؤخرا بنادي المسيلة للفروسية، وكان ضمن الـ «TOP 10» بأداء خال من أي أخطاء.



وعن هذه العودة، قال الرمضان لـ«الأنباء»: «المشاركة كانت في افتتاحية الموسم وإن شاء الله أنافس على أكثر من بطولة تقام بالكويت في موسم طويل جدا في فروسية قفز الحواجز التي ستستمر حتى رمضان المقبل حيث أشارك حاليا بحصاني «ناركوس»، وبالنسبة للفرسة «هايدي» ستكون متواجدة في الكويت خلال يومين»، ومضيفا: «أتشرف بوجود مدير نادي المسيلة للفروسية الفارس العالمي والمدرب البحريني عدنان العلوي الذي شارك في العديد من البطولات الدولية آخرها «آسياد آسيا» التي أقيمت في تايلند وحقق مركزا رائعا فيها، وسعداء بوجوده في الكويت بين أهله وإخوانه، وأنا بشكل شخصي أتشرف بأن أكون أحد الفرسان الذين تدربوا على يديه».



وتقدم الرمضان بالشكر لرئيس نادي المسيلة للفروسية بدر الميلم الذي منحه فرصة التدريب مع العلوي، وأيضا رئيس مجلس إدارة نادي «السيكب للفروسية» محمد الميلم على دعمهما الدائم لفرسان نادي «المسيلة» و«السيكب»، كما أعرب عن سعادته بوجود أكثر من راع له خلال هذا الموسم، كاشفا عن أنه حصل مؤخرا على المركز السابع من أصل 70 فارسا شاركوا في بطولة عبدالعزيز المساعيد على ارتفاع 120 سم.