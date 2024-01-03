

حقق الإسباني رافايل نادال عودة موفقة إلى ملاعب التنس بعد غياب لنحو سنة بسبب الإصابة، إثر فوزه السهل على النمساوي دومينيك تيم 7-5 و6-1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية.



وأظهر نادال (37 عاما)، حامل لقب 22 بطولة كبرى والمصنف أول عالميا سابقا، لمساته الرائعة أمام مدرجات ممتلئة في قاعة بات رافتر. وكان نادال ابتعد عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في فخذه أجبرته على الخضوع لجراحتين والنزول إلى المركز 672 عالميا، إذ يشارك في بريزبين ببطاقة دعوة. وكان اللاعب المخضرم خاض مباراة في الزوجي إلى جانب مواطنه مارك لوبيس، خسرها الأحد أمام الأستراليين جوردان تومسون وماكس بورسيل.



وحقق نادال فوزه العاشر في 16 مباراة مع تيم (30 عاما) الذي عانى بدوره من إصابات قوية بمعصمه في المواسم الأخيرة دفعته إلى التقهقر في التصنيف العالمي بعدما تبوأ المركز الثالث في 2020 عندما أحرز لقبه الكبير الوحيد في فلاشينغ ميدوز.



واعترف الإسباني بأن النتيجة كانت من الممكن أن تكون مغايرة، وقال «أعتقد أن المجموعة الأولى كانت متكافئة للغاية، وكان إرسال كل منا جيدا ثم تمكنت من كسر الإرسال للفوز 6-5». وأضاف «أعلم أن دومينيك يمر بأوقات عصيبة بسبب الإصابات أيضا، وأنا سعيد جدا برؤيته في الملعب وأتمنى له كل التوفيق هذا الموسم». وقضى نادال بعض الوقت في أكاديميته في الكويت للاستعداد للصيف الأسترالي، وقد تمرن هناك مع الشاب الفرنسي الصاعد أرتور فيس.