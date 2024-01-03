الدوحة - فريد عبدالباقي



تلقى المنتخب القطري الصدمة الثانية له خلال فترة وجيزة، وذلك بعد إصابة مهاجم الدحيل محمد مونتاري في أربطة الكاحل، خلال لقاء الودي أمام منتخب كمبوديا والتي انتهت بفوز «العنابي» بثلاثية نظيفة لمهاجم الدحيل المعز علي، ضمن استعدادات منتخب قطر لخوض غمار بطولة كأس آسيا 2023، والتي ستنطلق يوم 12 الجاري.



وخضع اللاعب مونتاري لكشف طبي في مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، والذي أكد غيابه عن الاستحقاق الآسيوي، بسبب خضوعه لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، ليقوم المدرب الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، باستبداله بزميله في الدحيل إسماعيل محمد «سمعة»، واستدعاء زميله بالنادي خالد محمد، ليعوض غياب لاعب الريان أسامة الطيري الذي غادر معسكر «العنابي» منذ أيام قليلة، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



ويواصل المنتخب القطري تدريباته اليومية استعدادا للقاء الأردن الودي الجمعة المقبل، وستكون المواجهة خلف الأبواب المغلقة أسوة بلقاء كمبوديا الأخير، لحرص الجهاز الفني على سرية التشكيلة وأسلوب اللعب، قبل انطلاق البطولة القارية ومواجهة منتخب لبنان في الـ 7:00 مساء 12 الجاري بستاد لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان.



هذا، وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا، عن الأغنية الرسمية للبطولة والتي تحمل اسم «هدف»، والأغنية من إنتاج استوديوهات كتارا، ومن كلمات هبة حمادة وأداها الفنانان الكويتي حمود الخضر والقطري فهد الحجاجي، وبمشاهد من داخل مترو الدوحة وميناء الدوحة القديم.



وبعيدا عن البطولة الآسيوية، أعلن نادي الريان تعاقده مع ثنائي نادي الوكرة حازم شحاتة، ومراد ناجي، مع بداية الانتقالات الشتوية الجاري.



من ناحية أخرى، يستعد نادي أم صلال السفر إلى أبوظبي الإماراتية، لإقامة معسكر تدريبي شتوي، خلال فترة التوقف الدولي، ويشارك الفريق القطري في بطولة أبوظبي الودية خلال الفترة من 20 حتى 24 الجاري برفقة أندية الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي المستضيف، حيث تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد وسوف يلتقي أم صلال مع الاتفاق السعودي على ستاد آل نهيان في 20 يناير، والزمالك مع الوحدة في اليوم نفسه.