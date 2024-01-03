عبدالله الراكان



قام فريق إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع بلدية الفروانية صباح امس بجولة تفتيشية بمنطقة غرب عبدالله المبارك للكشف على مخالفات أعمال البناء والتأكد من مدى التزام اصحاب الشركات ومقاولي أعمال البناء والترميم والحفريات والحصول على التراخيص اللازمة وتطبيق اللوائح وتنفيذ القرارات الصادرة من البلدية والمحافظة على المرافق العامة ذات العلاقة بالرقابة الهندسية على المباني داخل نطاق عمل المحافظة.



وقال مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الفروانية م.سعيد العازمي انه تم توجيه 3 مخالفات بناء و4 انذارات لمخالفة اللوائح والقرارات الصادرة من البلدية بشأن اعمال البناء، مضيفا ان ادارة التدقيق أنجزت 90% من رخص البناء وايصال 85% من التيار الكهربائي وإنهاء اشراف 90% من منطقة غرب عبدالله المبارك عبر النظام الالكتروني.



وأشار العازمي إلى ان الجولات مستمرة بشكل دوري، لافتا الى تنوع المخالفات، ومنها مخالفات الحدائق والمباني والمقاولين والانقاض وتحدد كل ادارة الفريق المختص وتكون على اساسه طبيعة الجولة والحملة التفتيشية، موضحا ان اغلب المخالفات في المناطق الحديثة هي اغلاق الممرات بجانب المحولات وظاهرة ابراج الاتصالات.



وذكر ان هناك37 برج اتصال في المنطقة والإدارة حررت 29 محضر مخالفة وجار العمل على التصدي لظاهرة الابراج.