أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس القرار التالي: تلغى عضوية نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي بالإنابة من لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي المشكلة بالقرار الوزاري رقم 128/2023 في 16/4/2023 وتستبدل بعضوية نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير (رئيسا).



المادة الثانية: على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.



كما أصدر الدبوس القرار التالي: تستبدل عضوية مدير عام البلدية من تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المشكلة بالقرار الإداري رقم 53/2023 في 6/5/2023 بنائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة.



المادة الثانية: على الجهات المعنية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.