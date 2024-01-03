صاحب السمو عزّى إمبراطور اليابان بضحايا زلزال إيشيكاوا: نسأل الله أن يتمكن المسؤولون من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. كما استقبل سموه، بقصر بيان، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



واستقبل سموه، بقصر بيان صباح أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد. إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أعرب فيها باسمه وباسم منتسبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن خالص التهاني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه، حفظه الله، كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء للكويت، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية. هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها مواصلة العمل المشترك لتطوير التعاون القائم بين الكويت وجمهورية القمر المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه، رعاه الله، بدوام التوفيق والسداد.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة، مشيدا سموه بالعلاقات المتميزة والوطيدة بين الكويت وجمهورية القمر المتحدة الشقيقة وبالحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب،متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية وللبلد الشقيق كل الرقي والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة فيولا أمهيرد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري، متمنيا سموه لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى جلالة الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا وسط اليابان وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيا سموه، رعاه الله، للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.