اختارت منصة «انترناشيونال بوليسي دايجست» الإخبارية الأميركية عبدالعزيز العنجري، رئيس مركز ريكونسنس للبحوث، ليكون واحدا من كتابها، ويقدم رؤاه وتحليلاته ومقالاته وتوقعاته المستقبلية المستقلة غير حكومية حول أبرز القضايا والموضوعات التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم. ومن المعروف ان منصة «انترناشيونال بوليسي دايجست» التي في عام 2011 ويقع مقرها في ريتشموند، فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية تركز على السياسات الدولية والأحداث العالمية. وفي أول مقالة له على الموقع بعنوان: «إسرائيل من خلال العيون العربية: نظرة بلا تحفظ»، أبرز العنجري تصور العالم العربي لإسرائيل، كمحتل غير شرعي يمارس الفصل العنصري. كما أكد المقال على ضرورة إعادة تقييم الولايات المتحدة لموقفها تجاه القضية الفلسطينية. ويتابع الموقع قاعدة كبيرة من القراء من كل أنحاء العالم، ما يمنحهم فرصة للاطلاع على المحادثات والمناقشات والمشاورات والمفاوضات العالمية من منظور داخلي.