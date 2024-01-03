

ليس من المستغرب أن يعتبر وارن بافيت، الملقب بـ «Oracle of Omaha»، أحد أعظم المستثمرين على الإطلاق، لقد جمع ما يكفي من الثروة لوضعه في قائمة أغنى 10 أشخاص على هذا الكوكب، وبثروة صافية تبلغ 118.6 مليار دولار، يعد وارن بافيت أغنى مستثمر في أسواق الأسهم في العالم.



وعندما تسمع كلمة «ملياردير» ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ تتخيل شخصا يقود سيارة رياضية فاخرة أو يعيش في قصر، لكن هل تساءلت يوما كيف حقق هؤلاء المليارديرات ثرواتهم؟ لم يعثر الكثير منهم على ثرواتهم فحسب، بل كان لديهم استراتيجية استثمار قوية ساعدتهم على تنمية ثرواتهم بمرور الوقت.



سوق الأوراق المالية هو مكان معروف بتقلباته، يتطلب الاستثمار في سوق الأوراق المالية الصبر وتحمل المخاطر والبحث الشامل، على الرغم من أن معظم المستثمرين لديهم دوافع ذاتية، إلا أن الأشخاص الأكثر تفانيا وثباتا يحتاجون أحيانا إلى الإلهام الخارجي.



ووفقا لتقرير لمجلة «CEO World»، فإن معظم هؤلاء المستثمرين عصاميون وقد بنوا ثرواتهم عبر صناديق تحوط وشركات إدارة الأصول، وشركات الأسهم الخاصة.