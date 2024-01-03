شريف حمدي



في إطار نهج مؤسسي، سيطرت النزعة الشرائية على تعاملات الأجانب في بورصة الكويت خلال عام 2023، وهو ما ظهر من البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول، حيث بلغ صافي مشترياتهم 74.8 مليون دينار، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الفرص الاستثمارية المتاحة بسوق الأسهم الكويتي.



وبالتوسع الشرائي للأجانب في الأسهم الكويتية، ارتفعت قيمة ملكياتهم في السوق الأول بالبورصة مع نهاية العام الماضي لتلامس مستوى 5 مليارات دينار، حيث بلغت بنهاية ديسمبر 2023 نحو 4.93 مليارات دينار، لتشير هذه الأرقام إلى الثقة الكبيرة من المستثمرين الأجانب في نوعية الأسهم القيادية التي تشكل قوام مؤشر السوق الأول، والذي يضم اسهم 31 شركة متنوعة النشاط.



ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم الكويتي، النمو اللافت في أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الماضي والذي تجاوز الـ 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، فضلا عن الفرص المتاحة خاصة بالسوق الأول الذي يضم العديد من الأسهم التي تراجعت أسعارها لمستويات مشجعة على الشراء، وهو ما تبين من خلال توجه شرائي لأسهم 22 شركة وبنكا بنهاية ديسمبر 2023، وذلك برفع الملكيات بنسب متفاوتة وصلت إلى 2.1%.



وبدا جليا تركيز عمليات الشراء على المؤسسات والشركات بصافي مشتريات بلغ 79.7 مليون دينار، فيما كان التوجه بيعيا لتعاملات الصناديق الاستثمارية الأجنبية بصافي مبيعات بلغت 4.7 ملايين دينار، وكذلك بالنسبة للأفراد بصافي بيع بلغ 121 ألف دينار.



في سياق آخر، ارتفعت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات ديسمبر الماضي بنسبة 6.7%، مقارنة مع تعاملات ديسمبر 2022، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 18.99 ألف حساب، مقارنة مع 17.7 ألف حساب بنهاية ديسمبر 2022، وجاء هذا الارتفاع متوافقا مع التوجه الشرائي لأغلب المتعاملين بالسوق خلال ديسمبر استعدادا لمرحلة الكشف عن النتائج الختامية لعام 2023 للشركات المدرجة.