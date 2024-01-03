

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق خدمة تجديد إجازات المركبات للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق «سهل» اعتبارا من أمس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنطلق من حرص الوزارة على تبسيط الإجراءات المتلازمة لخدماتها واستكمالا لعملية التحول الرقمي.



وحددت مراحل تجديد دفاتر المركبات بالدخول عبر تطبيق «سهل» ومن ثم الضغط على نافذة «بيما» واختيار شركة التأمين وصولا إلى عملية الدفع وطباعة وثيقة التأمين ومن ثم التوجه إلى الفحص الفني، وبعد إتمام عملية الفحص يعاود المراجع الدخول إلى تطبيق «سهل» واختيار خدمات وزارة الداخلية ومن ثم خدمات المرور «خدمة تجديد رخصة المركبة» واختيار المركبة المطلوبة والضغط على دفع الرسوم.



وأكدت على جواز الاكتفاء بتجديد دفتر المركبة عبر تطبيق «سهل» وتقديمه لرجال الأمن والمرور حال طلبه.