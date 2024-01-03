بيروت - اتحاد درويش



تابعت لجنة المال والموازنة مناقشة موازنة 2024 ودرست في جلستها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان موازنات وزارات الصحة والعمل والسياحة، بحضور الوزراء المعنيين وممثلين عن وزارة المال والضمان الاجتماعي.



وأعلن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان عقب الجلسة أن اللجنة ناقشت موازنة وزارة الصحة العامة، لكنها، علقت بناء على اقتراحي، بند الأدوية، لعدم شموله الأدوية السرطانية. والبند بقيمة 7000 مليار، وما أعلنه وزير الصحة أمام اللجنة أن الكلفة المطلوبة تصل إلى 12 ألف مليار سنويا لتقديم الخدمة، في ضوء الأسعار العالية للأدوية والتي لا قدرة للمواطن على تحملها. لذلك، تبنت لجنة المال اقتراحي، وطلبت من وزارتي المال والصحة بالتعاون مع مصرف لبنان، وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة، إعداد الكلفة الفعلية والآلية القانونية المالية لتأمين هذه الخدمة من الأدوية السرطانية من دون أي ثغرة».



وأشار كنعان إلى أن «الأولوية تبقى لدعم المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية. لاسيما أن المواطن، في ضوء الأوضاع المالية والاجتماعية الصعبة راهنا، يحتاج إلى الرعاية التي لا قدرة له لتحمل أعبائها. واعتمادات الـ 23 ألف مليار المرصودة للمستشفيات الحكومية والخاصة يجب أن تصرف بشكل فاعل ومتوازن، من دون حرمان المستشفيات الخاصة، في ضوء عدم تقديم المستشفيات الحكومية لبعض الخدمات. وقد طلبنا من وزارة الصحة تزويدنا بلائحة بالمستشفيات والسقوف المعتمدة، وسيكون هناك تواصل بيني وبين وزير الصحة لإتمام هذا الأمر».