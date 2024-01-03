

مفرح الشمري



«ربع تعاونوا ما ذلوا»، مثل شعبي يضرب في الحث على التعاون، هذا المثل نلمسه حاليا في وزارة الاعلام وتحديدا في قطاع التلفزيون الذي يعتبر المغذي الرئيسي لجميع القطاعات الاخرى، وذلك بفضل الخطة التي وضعها الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري لتسيير آلية العمل بالشكل الصحيح وهذا ما نتج عنه التميز الذي نشاهده حاليا عبر شاشة تلفزيون الكويت من برامج وفلاشات استطاعت ان تجذب المشاهد المحلي والخليجي والعربي لمتابعة ما يعرض على هذه الشاشة التي رسخت الهوية الكويتية من خلال ما تبثه على مدار الساعة على الرغم من المتغيرات التي تحدث حولنا الا انها بقيت صامدة فارضة احترامها على القاصي والداني.



الجهد المبذول من العاملين في قطاع التلفزيون منذ اعلان وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ طيب الله ثراه ـ وصولا مع مناداة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد وأدائه اليمين الدستورية في مجلس الأمة، يستحقون عليه التقدير والاحترام وهذا ان دل فإنه يدل على مدى التعاون بين جميع العاملين في قطاع التلفزيون لتقديم مواد وبرامج وفلاشات تتماشى مع المتغيرات التي نعيشها وفق الاستراتيجية التي ينتجها وكيل التلفزيون تركي المطيري في توفير كل السبل الفنية اللازمة لفريق عمله حتى تبقى شاشة تلفزيون الكويت هي الأميز بين شاشات الدول المحيطة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها ساحة القنوات الفضائية.



فكل الشكر للعاملين في قطاع التلفزيون وعلى رأسهم الوكيل تركي المطيري على هذا الجهد ونتمنى ان يستمر هذا النجاح وان يتمسكوا بالمثل الشعبي «ربع تعاونوا ما ذلوا»، ليكون لهم شعارا وعنوانا للتميز في العام الجديد.. عساكم على القوة.