مفرح الشمري



أكد أمين عام الهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبدالله بمناسبة الإعلان عن انشطة مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عشرة التي تقام في العاصمة العراقية ببغداد، أن المسرح مشعلنا حين يدلهم الظلام ينير لنا الطريق، وهو موعدنا السنوي الذي أصبح مرتكزا مهما لتحقيق شعارنا الدائم «نحو مسرح عربي جديد ومتجدد»، ولنصل إلى المسرح الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي مدرسة للأخلاق والحرية، مهرجاننا ومسرحنا بمنزلة الإعلان عن جدارة أمتنا بالحياة، وعن قدرة مبدعينا على قيادة التنوير واجتراح الجديد، مسرحنا مسرح ملتصق بقضايا أمته ويعمل على النهوض الحضاري لها، وفي كل عام يمضي المهرجان قاطعا شوطا جديدا والأفق الرحب في انتظار مواعيدنا الجديدة.



وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العربية للمسرح في بيان لها عن انشطة الدورة الـ 14 من مهرجان المسرح العربي، التي تقام من 10 إلى 18 الجاري ببغداد، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ونقابة الفنانين العراقيين ودائرة السينما والمسرح، والتي ستكون من أكبر دورات المهرجان منذ انطلاقته، إذ سيشارك فيها ما يزيد على ستمائة مسرحي من العراق وباقي الوطن العربي وبعض دول العالم، بالاضافة الى عدد من الانشطة التي ستقام على مدار الساعة لتسعة أيام، ومن أبرز انشطة المهرجان التي سيشهدها حفل الافتتاح: تقديم ستة وثمانين فنانا عراقيا عملا فنيا أعدته الجهات العراقية الشريكة بعنوان «مقامات الحب والسلام»، الفنانة اللبنانية نضال الأشقر تكتب وتلقي رسالة اليوم العربي للمسرح، تكريم ثلاثة وعشرين مبدعا ومبدعة من القامات المسرحية العراقية.



ويشارك في هذه الدورة عشرون عرضا مسرحيا، تأهلت للمهرجان في تنافس عال، تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، وعرض ميترو غزة من فلسطين يفتتح عروض المهرجان، بالاضافة الى اقامة ندوة خاصة بعنوان «المسرح والمقاومة الثقافية في فلسطين»، كما تشهد الدورة مجالا فكريا ينظم على مدار ثمانية أيام، يشهد مؤتمرا فكريا موسعا يشارك فيه ما يزيد على مائة وستة وثلاثين باحثا وفنانا، وإقامة ندوة خاصة بالمسرحيين العراقيين المهجريين تحت عنوان «التأثر والأثر»، ويشارك فيها ثلاثة عشر فنانا عراقيا من حول العالم، وندوة محكمة للمرحلة النهائية للمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للعام 2023 تحتضنها كلية الفنون بجامعة بغداد بحضور لجنة التحكيم والمتنافسين وأساتذة الكلية وطلبتها.



كما سيتم تكريم أربعة وثلاثين من الفائزين في مسابقات الهيئة العربية للمسرح في التأليف والبحث العلمي بأعوام 2020 ـ 2023 في حفل الختام، مع توزيع عشرين كتابا أصدرتها الهيئة خصيصا بمناسبة المهرجان لباحثين ومبدعين عراقيين لتشكل إضافة هامة لمكتنز الإصدارات المسرحية العربية، بالاضافة الى تنظيم الهيئة «الاستوديو التحليلي» كشكل جديد للمجال النقدي للعروض، حيث الرؤى والنقاشات والتحليل بين النقاد المختصين وصناع العمل والذي سيتم في استوديو مجهز خصيصا، وتبث وقائع الاستوديو التحليلي على الهواء مباشرة.

ويشهد المهرجان نشاطا إعلاميا كبيرا من خلال مركز المؤتمرات الصحافية الذي سيشهد إشعاعا إعلاميا مرئيا ومسموعا ومكتوبا وإلكترونيا على مدار الساعة وعلى منصات ومحطات محلية وعربية وغير عربية، وستعرض العروض المسرحية المشاركة ثلاثة مسارح (الرشيد والمنصور والوطني) إضافة لتسع قاعات تحتضن انشطة المهرجان على مدار تسعة أيام، وقد تمت زيادة أيام المهرجان في هذه الدورة لتصبح تسعة بدلا من سبعة انسجاما مع التوجهات المشتركة للشركاء في تنظيم هذه الدورة.