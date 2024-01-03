هادي العنزي



ذكر المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل نواف زياد، أن «أبناء أبو حليفة» سيلعبون 3 مباريات ودية على أقل تقدير خلال فترة التوقف المقبلة التي تمتد إلى ما يقرب من 40 يوما، وذلك للمحافظة على الرتم العام للفريق، وتجانس اللاعبين.



وقال لـ «الأنباء»: «الباب لن يكون مغلقا أمام تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فنحن جميعا نسعى لكل ما من شأنه الأخذ بيد الفريق قدما والتأهل للدوري الممتاز، ولن نتأخر في التعاقد مع لاعب متميز يشكل إضافة مهمة للفريق، فليس هناك وقت للتجربة»، لافتا إلى وجود مجموعة متجانسة من اللاعبين في مختلف المراكز حاليا.



وذكر زياد أن الساحل قدم المطلوب في النصف الأول لمسابقة الدوري، وعملنا بقيادة المدرب محمد العزب كفريق عمل متجانس، وسعينا منذ انطلاق التدريبات 4 يوليو الماضي إلى خلق توليفة متجانسة من اللاعبين، خاصة أن الفريق شهد تغييرات بالجملة شملت أكثر من نصف الفريق.

وأشار زياد إلى أن احتلال الساحل المركز الثاني في دوري زين للدرجة الأولى يعد مرضيا بدرجة كافية، لكن يبقى طموح الجهاز الفني صدارة الترتيب، مبينا أن الفوارق ضئيلة من حيث النقاط بين فرق المقدمة الثلاثة، وعليه ينتظرنا النصف الأهم من الدوري، فبعد الانتهاء من قسمين يتبقى القسمان الحاسمان للتأهل، وأملنا كبير في أن يحجز الساحل مقعده بالدوري الممتاز الموسم المقبل، لافتا إلى أن فريقه سيطر على مجريات لقائه مع الصليبخات الذي انتهى بفوز أبناء «أبو حليفة» 2-0 في ختام القسم الثاني من الدوري.