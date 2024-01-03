قتل خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل اليابانيين امس بعدما اصطدمت بطائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط اليابانية اندلعت فيها النيران في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو.



وأفاد وزير النقل الياباني تيتسيو سايتو بأنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة التي اندلعت فيها النيران وعددهم 379 شخصا بشكل آمن.



لكن خمسة من أفراد طاقم الطائرة الستة والتي كانت متوجهة إلى وسط اليابان بعد الزلزال الضخم لقوا حتفهم، بحسب سايتو. وأفاد بأن الطيار نجا ولكنه مصاب، محذرا «لسنا في مرحلة تتيح تفسير سبب» الحادث.



وأظهرت تسجيلات مصورة بثها التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي طائرة الخطوط اليابانية تتحرك على المدرج قبل اندلاع النيران والدخان من الجزء السفلي لهيكلها ومن خلفها.



وتم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 367 شخصا وأفراد الطاقم الـ12 من على متن الطائرة قبل أن ترش جسمها عشرات عربات الإطفاء.



من جهة اخرى، ارتفع إجمالي عدد القتلى في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان إلى اكثر من 48 بعد أن ضربت سلسلة من الزلازل القوية المنطقة الواقعة بوسط البلاد والمناطق المجاورة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).



وذكرت الهيئة انه تم تسجيل إصابات في محافظات: إيشيكاوا ونييغاتا وفوكوي وتوياما وغيفو.



وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية على الزلزال اسم «زلزال شبه جزيرة نوتو 2024» رسميا.