القاهرة ـ هالة عمران



أكد أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أصدر توجيهات للمهندس علي الفضالي العضو المنتدب، وم.خالد صبره رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بعدم زيادة أسعار اشتراكات الطلبة وأصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.



وأضاف بكير، بحسب «اليوم السابع»، أن اشتراكات الطلبة عليها نسب تخفيض تصل لـ 97% وتبلغ قيمته 33 جنيها و41 جنيها للاشتراك الربع سنوي، ويشمل الركوب 90 يوما بعدد 180 رحلة.



وتابع: اشتراكات ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة 22 جنيها و27 جنيها للاشتراك الربع سنوي، ويشمل الركوب 90 يوما بعدد 180 رحلة.



وكانت وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر ركوب المترو مع بداية العام الجديد 2024 وبالتزامن مع بدء تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبي بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات: السودان ـ إمبابة ـ البوهي ـ القومية العربية ـ الطريق الدائري ـ محور روض الفرج، وشهدت المحطات إقبالا كبيرا من الركاب.