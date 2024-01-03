أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن السفارة الفرنسية في النيجر التي أعلنت باريس أنها ستغلق قبيل عيد الميلاد، مغلقة رسميا «حتى إشعار آخر» وستواصل نشاطها من باريس.



وذكرت الوزارة في بيان أن «السفارة الفرنسية في النيجر مغلقة الآن حتى إشعار آخر. في الواقع منذ خمسة أشهر تواجه سفارتنا عقبات خطيرة تجعل من المستحيل القيام بمهامها: طوق حول مقر السفارة وقيود على تنقل العاملين فيها ومنع دخول جميع الديبلوماسيين الذين كان من المقرر أن يصلوا إلى النيجر».



وتقرر إغلاق السفارة، وهو إجراء نادر جدا، بالتوازي مع سحب آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب والذين غادروا البلاد في 22 ديسمبر.



وتدهورت العلاقات بين باريس ونيامي منذ الانقلاب العسكري في يوليو وإطاحة الرئيس محمد بازوم.



وبعد انقلاب 26 يوليو سارع العسكريون الذين استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين ـ نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة الجهاديين ـ وألغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.



كما أعلن النظام العسكري في نهاية أغسطس طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي الذي ظل عالقا داخل مقر السفارة لشهر قبل المغادرة.



وقالت الخارجية الفرنسية ان «السفارة ستواصل أنشطتها من باريس. وستبقى على تواصل مع المواطنين الفرنسيين الموجودين في البلاد ومع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني والتي نستمر في تمويلها».