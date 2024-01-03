أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر، أن مؤسسة البترول الكويتية قدرت السعر التأشيري لبرميل النفط الكويتي عند 70 دولارا للبرميل عن ميزانية السنة المالية المقبلة 2024/2025 والتي تبدأ في أول أبريل المقبل. وأشارت المصادر إلى أن السعر الذي قدرته مؤسسة البترول، يخضع في النهاية لتقديرات واعتبارات وزارة المالية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة في صورتها النهائية. وتظهر الأرقام أن تقدير المؤسسة لسعر 70 دولارا للبرميل يعني تثبيت السعر التأشيري للعام الثاني على التوالي إذ كان عند 70 دولارا للبرميل خلال ميزانية 2023/2024، مع حجم إنتاج نفط يبلغ 2.676 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 80 دولارا للبرميل في ميزانية 2022/2023 التي بلغ حجم الانتاج المقدر حينها 2.73 مليون برميل يوميا. ووفقا لبيانات وزارة النفط، فإن إنتاج الكويت النفطي خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024 سيبلغ 2.413 مليون برميل يوميا امتثالا لقرارات «أوپيك +» التي تضمنت الخفض الطوعي الإضافي بـ 135 ألف برميل يوميا خلال تلك الفترة.