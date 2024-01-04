قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة فيتش بشار الناطور إن حجم الصكوك المصدرة في منطقة الخليج العام الماضي ارتفع بشكل كبير.



وأضاف الناطور، في مقابلة مع «العربية Business»، أن الارتفاع جاء على الرغم من تقلبات الأسواق، وحالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والأوضاع الجيوسياسية.



وأوضح أن إصدارات الصكوك في منطقة الخليج ارتفعت من نحو 45 مليار دولار في 2022 إلى أكثر من 50 مليار دولار في 2023، وذلك رغم انخفاض الإصدارات العالمية، وأرجع تراجع الإصدارات عالميا إلى الديناميكية المختلفة في الأسواق العالمية.



وأشار إلى أن «فيتش» تتوقع انخفاض أسعار الفائدة خلال السنة الحالية، لكن عوامل ارتفاع الصكوك السنة الماضية هي من خارج أسعار الفائدة والتضخم، حيث عملت الدول على تنويع مصادر التمويل، حيث أصدرت الإمارات صكوكا بالدرهم الإماراتي، وأيضا أصدرت السعودية رغم ارتفاع أسعار النفط نسبيا صكوكا عالمية واستمرت في إصدار الصكوك المحلية شهريا.



وبحسب الرئيس العالمي للتمويل الاسلامي لدى وكالة فيتش، فإن «فيتش» تتوقع انخفاض أسعار النفط في 2024 إلى مستويات 80 دولارا للبرميل ويهبط إلى 70 دولارا في 2025، وبالمثل تتوقع «فيتش» انخفاض أسعار الفائدة.



وقال إنه مع انخفاض أسعار النفط يتوقع معها زيادة الإصدارات، لاسيما مع ارتفاع الوعي بإدارة الدين لدى حكومات الخليج وتحديد وقت الدخول والخروج من السوق.