تحت رعاية ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ملتقى الفجيرة الدولي للعود في دورته الثانية في 9 الجاري ولمدة ثلاثة أيام يلتقي أمهر عازفي آلة العود من الإمارات والعراق وسورية والسودان وإيران وتركيا والأردن والمغرب وتونس ليشدوا بأروع الألحان ضمن ملتقى الفجيرة الدولي للعود.



يفتتح الملتقى بتقديم أوبريت بعنوان «رحلة زرياب»، يتناول الأوبربت رحلة حياة ابو الحسن بن علي بن نافع الموصلي المشهور بـ«زرياب» منذ الطفولة حتى وصل للأندلس والذي يعتبر حلقة وصل مهمة في نقل مظاهر الحضارة الإسلامية والشرقية إلى الأندلس ومنها إلى أوروبا والعالم.



ويكرم الشرقي الفنان العراقي خالد محمد علي الذي رشح لجائزة زرياب.



جدير بالذكر أن أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة هي مؤسسة تعليمية رائدة، تأسست برعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، كأكاديمية علمية مستقلة ماليا وإداريا، بهدف تعزيز وتطوير الفنون الجميلة والإبداع، وتقديم الفنون بطريقة أكاديمية لجميع الفئات العمرية، وتطوير المواهب الفنية وتوجيه الفنانين نحو التميز، والتطور، والابتكار، وتزويدهم بجميع المعارف النظرية والعملية والتعليمية في هذا المجال، وتوفير مرافق فنية مجهزة بشكل كامل وجيد. كما تنظم الأكاديمية معارض فنية وفعاليات ثقافية، لتعريف الجمهور بأعمال الفنانين والمواهب الناشئة.