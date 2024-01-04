رشح الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني الأسبق لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، منتخبات فرنسا وإنجلترا والبرتغال للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، لكنه أشار أيضا إلى المنتخب الألماني قد يلعب دورا مثيرا للاهتمام في البطولة بصفته منتخب البلد المنظم، رغم نتائجه الضعيفة في السنوات الأخيرة.



وقال فينغر، الذي يعمل حاليا كرئيس للجنة التطوير بالاتحاد الدولي (فيفا)، لبوابة «شبورت بازر» في مقابلة نشرت أمس، إن المنتخب الألماني ليس المرشح المطلق للتتويج باللقب لكنه سيلعب دورا مهما، وقال: «من الصعب التنبؤ، لكن بوجود أفضلية اللعب على الأرض يمكن للمنتخب الألماني أن يحقق الكثير، سيكون من المهم الفوز بأول مباراة لتعزيز الثقة بالفريق وأيضا لإشعال نشوة تدريجية لدى الجماهير عبر البلاد».



ويفتتح المنتخب الألماني البطولة التي تقام لمدة شهر يوم 14 يونيو المقبل بمواجهة المنتخب الأسكتلندي، ويلتقي أيضا منتخبي المجر وسويسرا في دور المجموعات.



وانتقل فينغر للحديث عن المرشحين لنيل اللقب، حيث أشاد بالمنتخب الفرنسى، بعد الفوز بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي2022 وقال: «ينتابك شعور بأنه لن يحدث أي شيء لهذا المنتخب، لأنهم يلعبون بسهولة وبثقة في أنفسهم مذهلة»، مضيفا: أرى أيضا المنتخب الإنجليزي، الذي يبدو أنه نضج أكثر من ذي قبل، المدرب غاريث ساوثغيت تولى تدريب اللاعبين لعدة أعوام، لذلك سيكون من الصعب التغلب عليهم، وفي النهاية أرى البرتغال فريقا موهوبا للغاية ولديه خبرة كبيرة.