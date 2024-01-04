

استعدادا لإقامة بطولة الكويت الآسيوية لرماية الخرطوش (التراب والسكيت) التي ستقام في الكويت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية من 12 حتى 23 يناير، عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة اجتماعا موسعا بحضور رئيس اللجنة م.دعيج العتيبي ومدير عام البطولة عبيد العصيمي إلى جانب رؤساء اللجان العاملة لمناقشة الاستعدادات والإجراءات التي تم اتخاذها وما يجب استكماله من جميع النواحي وفي أدق التفاصيل نظرا للأهمية الفائقة لهذا الحدث المؤهل لأولمبياد باريس 2024 واهتمام الاتحاد الدولي للرماية واللجنة الأولمبية الدولية نظرا لما ستترتب عليه النتائج.



وفي هذا الصدد، صرح العصيمي بأن اللجنة العليا عملت على تفقد المرافق والميادين إلى جانب المعدات والأجهزة التي تتعلق بسير فعاليات البطولة، حيث قدمت اللجان العاملة تقاريرها عما تم من استعدادات للخروج بالبطولة بأبهى صورة تليق بسمعة الكويت وحسن تنظيمها للبطولات، مضيفا أن مجلس إدارة الاتحاد ونادي الرماية كان حريصا على التحضير للبطولة مبكرا ومنذ بداية الموسم الرياضي، حيث إنها مؤهلة لأولمبياد باريس وتحظى باهتمام ومراقبة الاتحاد الدولي للرماية وكذلك اللجنة الأولمبية الدولية.



وقال العصيمي إنه سيتم عقد ورش عمل للحكام المشاركين في هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية للتأكد من جاهزيتهم لإدارة هذه البطولة في جميع مراحلها، ومنوها بأن اللجنة العليا المنظمة ستعقد مؤتمرا صحافيا السبت المقبل في مقر النادي لعرض كل التفاصيل المتعلقة بالبطولة.