دارين العلي



أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن إطلاق التيار الكهربائي في مشروع خيطان السكني أجزاء من القطعة «2»، حيث ستستقبل الوزارة طلبات إيصال التيار لـ 39 قسيمة.



وتشمل القسائم التي سيتم إيصال التيار الكهربائي إليها القسائم التي تبدأ من 453 إلى 459، والقسائم بين481 إلى 493، والقسائم أرقام 511، 513، 515، 517، وتلك التي تبدأ من 519 إلى 530 والقسائم أرقام 532، 534، 536.



وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة عن إصلاح البايب المكسور أمس على تقاطع الرياض مع الخامس مقابل خيطان عقب التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وأخذ التصاريح اللازمة.



وأكدت انه لا تأثير لانفجار البايب على الشبكة المائية أو ضغط المياه الذي يصل إلى المناطق السكنية المختلفة القريبة من موقع الحادث.



وأشارت إدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية في الوزارة إلى أن انفجار بايب مياه خلال موسم الشتاء أمر ممكن الحدوث نتيجة ضعف ما في مكان انفجار البايب إلا أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة مدربة على التعامل مع تلك الحوادث بالشكل الأمثل وفي أسرع وقت.