بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين وقيادات قطاع شؤون التعليم والتدريب، أقيم امس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، مراسم تخريج الدفعة الأولى لدورة (وكيل ضابط - رقيب) والبالغ عددهم 1472 وكيل ضابط و336 رقيبا.



وهنأ الفريق النواف الخريجين بانضمامهم إلى إخوانهم في سلك الشرطة، ونقل لهم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن، كما حثهم على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم، وأن يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وترجمة ما تلقوه من دروس وتدريبات في حياتهم العملية لتحقيق أعلى درجات اليقظة والجاهزية في حفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضنا الغالية.



وشكر وكيل وزارة الداخلية بالتكليف قطاع شؤون التعليم والتدريب على جهوده الكبيرة في تأهيل وتخريج الكوادر البشرية القادرة على حماية أمن الوطن واستقراره.