عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكــنية عن تـــوزيع الدفعة التاسعة من N4 للقسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على 281 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 30/11/2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 4 و7 يناير وبطاقات الاحتياط الاثنين 8 يناير وإجراء القرعة الأربعاء 10 من الشهر ذاته.



وقالت «السكنية» إن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، لافتة الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فالمؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.



وذكــرت أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكــومية في هذه المنطقــــة ولــم ترد أسماؤهم عليهم الحضـــور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 8 يناير، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.





وفيما يلي أسماء المواطنين :

1. سمير ضايف فرج نجم

2. طلال سالم عبدالله العازمي

3. جابر كريدي فهد السبيعي

4. على نيف عبدالله المطيرى

5. محمد مشعل جاسى العازمى

6. مشعل عبدان سعد الرشيدى

7. فهد ناصر مبارك العازمي

8. طامى سعد طامى الهاجرى

9. شاعى ماجد الرميثى المطيري

10. فيصل خالد سعد الحجيلان

11. عبدالله عبيد مجبل العصيمي

12. وليد سعود هويل العضيله

13. محمد هزاع عبدالله الهاجري

14. على حسن عبدالجبار القلاف

15. محمد راشد مسعود البطحانى

16. يوسف عبدالرزاق ابراهيم الفيلكاوي

17. احمد ماطر عيد العازمى

18. فايز فالح مناور العازمي

19. محمد عمير محمد الهاجرى

20. نافل فرحان عبدالله العازمي

21. سالم سيار محسن العنزى

22. احمد عبيد مذخر الضعيان

23. خالد سعد علي الحجيلان

24. احمد عبدالله عبدالرحمن محمد

25. خالد محمد فيتل المطيري

26. فيصل منصور زيد العازمي

27. هاني فهد صايل العازمي

28. سعد عمير سويد العجمى

29. خالد سعد فرج الرشيدي

30. هديبان مسفر سعد الدوسرى

31. احمد راشد عقيل العقيل

32. محمد احمد سليم العنزي

33. ناصر عامر محمد العجمي

34. مطلق محمد لافى المطيرى

35. حمد يعقوب سيف البطي بوطيبان

36. خالد عبدالعزيز غازى الرشيدى

37. مناور عبيد مناور العازمى

38. مطلق مفلح عبيد العازمي

39. مشعل ناصر عيد البراك الرشيدي

40. ناصر شارع محمد العجمي

41. محمد سعد فهد المشوط

42. طلال حسين مناحي

43. محسن عثمان سلامه راشد

44. جابر عبدالهادي محمد المري

45. جذنان فهاد سالم العجمي

46. مبارك ضيف الله ضاحي الرشيدي

47. فيصل فلاح حمد الهاجرى

48. حمد غنام ناشي غنيم العازمي

49. حمد مفرح مفلح الاصفر

50. مساعد عيسى احمد المخيزيم

51. جاسم محمد عبدالله العازمي

52. نايف عبدالله كمدان العجمي

53. جاسم محمد غزلان العازمي

54. على مطلق ماطر عميره

55. خالد بداح حمد العازمي

56. محمد عبدالرحمن على المرى

57. عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي

58. احمد عبيد مجبل الصويلح

59. ناصر سعيد سعد العازمي

60. ماجد راشد عايض العازمي

61. احمد سعد سعد فهيد

62. عبدالله حمود مطلق العازمى

63. عبد الله حزام مزيد العصيمى

64. منصور فالح خشمان المطيرى

65. مبارك حمد مبارك ملحم العازمي

66. خالد حمد مبارك الدسمه

67. مفلح لافى بطيحان العازمى

68. بدر محمد عيد الرشيدى

69. ناصر فرحان اسماعيل المرزوق

70. خالد مرمس رفاعى الهضيبان

71. عبدالله راشد فالح العازمي

72. على عبدالله محمد الرشيدى

73. سرور نوار هادي العتيبي

74. منير غالب درعان الدوسرى

75. مشارى طلق فلاح العازمى

76. فلاح مبارك فلاح العازمي

77. عبدلله براك مطلق العازمى

78. نواف محمد وثير العازمى

79. مشعل صنهات زبن المطيرى

80. مسفر طويحن فالح العازمى

81. حسين عبدالكريم غلوم جمال

82. طلال محمد الحميدي حميد

83. خالد نامي سعود الضليعي

84. طلال سلمان فنيطل العازمي

85. محمد فهد محسن العجمي

86. فالح ثني فلاح سيف العازمي

87. بندر فالح الدباغ العازمي

88. جاسم محمد طحنون دهش العازمى

89. احمد محمد علي الرشيدي

90. فهد عطيه سفر البراك

91. ثامر عيد محمد العازمي

92. خالد عواد خمخيم العازمي

93. عبدالله ناصر مناحي العجمي

94. عادل عيد رجاء العازمى

95. خالد فالح فرحان العازمي

96. ناصر راجح حمود الهاجرى

97. احمد سيف علي العازمي

98. سعد محمد سعد السبيعى

99. عبدالله محمد عوينان العازمى

100. عبدالله احمد احمد الكندري

101. صلاح محمد حمود الهيلع

102. مشارى نوار هادى العتيبي

103. علي حسين محمد قاسم

104. بلال ابراهيم بلال حوشان

105. فواز محمد وثير العازمى

106. علي محمد علي الهليل

107. بدر ناصر راشد البربر

108. حمد عبدالله حمد العجمى

109. طلال طلق مناحى العازمي

110. سعود حجى عبدالهادى العازمى

111. عبدالعزيز راشد ارشيد العازمي

112. بدر هادى السهدى العازمى

113. يوسف دهيش دهش العازمى

114. سعود سعد مطلق العازمي

115. حمد عبدالرحمن علي المري

116. يوسف سعود محمد كميخ

117. منير ناصر منير العجمي

118. خالد حسين علي الزويد

119. سعد خالد فهيد العازمي

120. راشد محمد سالم العازمى

121. احمد مشعان سبيت مشعان

122. سالم فهد هديبان الرشيدي

123. علي عبدالرضا نادر كرم

124. فهد طلق فنيطل العازمي

125. احمد هريسان مدغم العازمي

126. عادل محسن ناصر العازمي

127. جمعان عيد صحن العازمي

128. سعد لافى محمد العميرى

129. فهيد خلف سعد الجويسرى

130. فالح غانم مبارك السبيعي

131. ناصر مسفر سعد الدوسرى

132. مشعل مشلح عبدى العازمى

133. عادل محمد سعد العازمى

134. بدر محمد حمد الوسمى شنيتر

135. مبارك نصار سعيد العازمى

136. عادل صالح سعود الشحومي العازمي

137. طلال عبدالله مطر العنزي

138. حمد محمد شلوان الشلوان

139. محمد بطي حمود العازمي

140. نواف احمد جروان العازمي

141. مشعل عيد مجبل العازمي

142. عادل زويد صالح العازمي

143. سعد حمد جابر العجمى

144. عبدالهادى محمد عبدالله العنزى

145. يوسف صالح سعد العازمى

146. راشد فالح عبدالهادي الهاجري

147. خالد هجاج راشد العازمي

148. عبيد مناحي حمد العجمي

149. سعد مهدي رماح القحطاني

150. عبدالعزيز سعد منصور ريحان

151. مدعث راجح جعيفن العبدالله

152. خالد عبدالله حسن علي

153. حمدان مجبل فالح الداهوم

154. مشعل فالح مناور العازمي

155. حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد

156. طلال ناشى غنام العازمي

157. فيصل وليد دخيل الحقان

158. محمد مزعل عوض مناور

159. سالم فدغوش ناصر الهاجري

160. حمد سعد طلق العازمي

161. جاسم محمد فاضل جاسم

162. ناصر سويد بن عبد المحسن العجمي

163. فهد مقبل رجا العازمى

164. فالح فهد ناصر الزعبي

165. خالد مصبح مبارك الوسمي

166. مشعل مرزوق عويتان العازمى

167. جعيثن عبدالله مبارك العبيدان

168. وليد راشد محمد العازمي

169. فيصل احمد مفرح العازمي

170. خالد فالح مبارك الشمالي

171. فيصل مليح مهل الرشيدى

172. جاسم محمد عيد الرشيدى

173. عادل خيري شلال العنزي

174. مشارى فهد ناصر العازمى

175. فهد عوض فالح راعي الفحماء

176. رائد عبدالرضا محمد علي التراكمه

177. احمد فالح حمدان علي

178. فيصل عبدالله غيت اليوسف

179. ليليه مجبل فلاح الهبيده

180. عواض عجب عبدالله المطيري

181. فايز عوض سحم الرشيدي

182. محمد صويان سعيد الهاجرى

183. فهد حمد عبدالله العزب

184. محمد عوض عزان العازمى

185. سعد فالح فهيد العجمى

186. طلال محمد زبار العتيبى

187. نواف سلطان حليس الدوسري

188. احمد عبدالله حمد العازمى

189. سلمان مرود شداد العازمى

190. محمد فضي محمد العازمي

191. حمود فهيد صفران الرشيدى

192. فواز غانم سعيد العماني

193. خالد عبدالهادى سعد العميره

194. فهد صلفيج غنام الشمرى

195. على سعود فالح شهيب

196. حمد فلاح عيد الرشيدي

197. داهم راجح داهم القحطاني

198. محمد سعود مجبل عكشان العازمي

199. سعود على فهد عبدالله

200. نايف حمود مبارك مبارك

201. خالد حبيب مفلح السبيت

202. ثامر سعد راشد العازمى

203. خالد جابر رداد الفضلى

204. عبدالله مبارك محمد الدوسري

205. عبدالله مبارك مبرج العازمى

206. بدر الحميدي مناور الخالدي

207. متعب عوض دابس الرشيدي

208. فهد سالم عوض العازمي

209. فارس سعد شمس المطيري

210. سعود علي مصلح العتيبي

211. على جمال عيسى بلوشى

212. محمد على حربى العازمى

213. عبدالله محمد سعد العجمي

214. سعود صالح قبلان الحيان

215. سعد صالح قبلان الحيان

216. عبدالله عيسى عبدالله الصايغ

217. مشعل عطيه طه العنزى

218. سليمان داود خضير العلي

219. عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى

220. بدر غانم دابس الرشيدي

221. خميس محمد ناصر العجمي

222. سعود هجاج معيجل العازمي

223. خالد فراج الهبى العازمى

224. محارب فهيد غملاس الخرينج

225. بدر راشد جنبان المرى

226. خالد محمد مبارك العازمي

227. سلطان مرزوق مبارك العازمى

228. فواز هادي فالح الرشيدي

229. خالد محمد مسفر الهاجري

230. علي عبدالمجيد سليمان سليمان

231. مبارك محمد مرزوق العازمي

232. جمعان حماد عامر العازمي

233. خالد خلف دغيم العازمي

234. حمد سالم طالب المري

235. يوسف محمد عيد مرشد

236. نايف مبارك سالم العازمي

237. مشعل فهيد فالح مجلاد

238. منصور هادي نصار المحرول

239. راشد غانم سعيد الميع

240. نايف محمد كميخ العجمى

241. عبدالله ندا فهد المطيري

242. سعود عايض حمد العجمي

243. عبدالهادي حسين عايض العجمي

244. هادي عبدالمحسن مسفر العجمي

245. فواز سالم علي العازمي

246. بزيع عمر ثقل العتيبي

247. نواف على خالد الزعبى

248. محمد مسلم سعران الدماك

249. سليمان سبيل زايد العازمي

250. محمد فالح ملوح العازمي

251. بدر سعد هادي العازمي

252. بتال حمدي عيد المطيري

253. فهد فجحان غصين الدوسري

254. انور مبارك مطلق الرشيدى

255. نصار عايض ناصر المطيري

256. سعد عبدالله حليس سلطان

257. سالم مدغم سالم العازمى

258. فواز هادى محمد النمران

259. بندر سعود مبارك سعد مسعد

260. سامي جزاع حمدان الشمري

261. محمد سويد عبدالمحسن العجمي

262. عبدالله محمد سعد المطيرى

263. فهد على ضويان العتيبي

264. مشعل محمد علي العجمي

265. فيصل محمد حمدان شلاح

266. نواف محمد صالح العازمي

267. فراج عبدالله عايض الهاجرى

268. محمد يوسف يعقوب الخليفى

269. عبيد سلمان سالم المطيرى

270. بدر محسن عيد العازمي

271. صالح سعود عوض العنزي

272. محمد فهد سعيد العجمي

273. حمد مجبل مزرم الدواي

274. مشعل عبدالرزاق عبدالنبى العريان

275. فيصل عبدالهادى سعد العميره

276. طالب صقر جريش العتيبى

277. حمد مناحى نافع العنزى

278. محمد خالد حسين المانع

279. حسين على هادي المري

280. عوض مسعود محمد العجمي

281. محمد فاضل فالح العجمي