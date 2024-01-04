بداح العنزي



وافقت البلدية على اعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات في منطقة العدان قطعة (5) لصالح البلدية.



وقال مدير عام البلدية م. سعود الدبوس في كتاب سيرفع الى المجلس البلدي: صدر قرار المجلس البلدي في 17/6/2002م والذي يقضي البند الأول منه: بتخصيص الموقع المستصلح بمنطقة غرب القرين (ثلث مساحة الموقع تقريبا) للهيئة العامة للبيئة لتطويره لخدمة المواطنين وتخصيص باقي الموقع (بمنطقة القرين) لتطويره واستصلاحه من قبل القطاع الخاص ليصبح حديقة على أن يكون الإشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للبيئة.



صدر قرار اللجنة المؤقتة في 25/10/2017م الذي يقضي البند أولا منه: بالموافقة على إلغاء البند الأول من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف20/443/13/2002) الصادر بتاريخ 17/6/2002م والمتضمن ما يلي: تخصيص الموقع المستصلح بمنطقة غرب القرين (ثلث مساحة الموقع تقريبا) للهيئة العامة للبيئة لتطوير لخدمة المواطنين وتخصيص باقي المواقع بمنطقة القرين لتطويره واستصلاحه من قبل القطاع الخاص ليصبح حديقة على أن يكون الاشراف والمتابعة من قبل الهيئة العامة للبيئة.



ثانيا: الموافقة على تخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين بالكامل لصالح بلدية الكويت (الجزء من الموقع والمخصص سابقا للهيئة والذي تم تسلمه مؤخرا من قبل البلدية بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 9/5/2016 بالإضافة إلى الجزء الآخر من الموقع غير المخصص لأي جهة حتى تاريخه).



صدر قرار المجلس البلدي في 16/5/202م والذي يقضي:



الموافقة على طلب للهيئة العامة للبيئة تعديل البند ثانيا من قرار اللجنة المؤقتة رقم (ل ق م أ ب/2/1/2017) في 25/10/2017م وإعادة تخصيص موقع نفايات القرين المغلق (العدان قطعة 5) للهيئة العامة للبيئة لإعادة تأهيله وتحسين الوضع البيئي في الموقع بمساحة (755104.881)م2.



كما تم عرض الموضوع على لجنة التخصيص في اجتماعها رقم (9/2023) وأوصت بالموافقة ويحال الى لجنة الموافقات التنظيمية، إضافة الى عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية وأوصت بالموافقة ومخاطبة ادارة المساحة لتثبيت موقع ردم النفايات ضمن منطقة العدان في القطعة رقم (5) بما لا يتعارض مع حدود حرم الطريق (لشارع الغوص) ثم رفع تقرير للمجلس البلدي.



لذلك فإن الرأي الفني يتضمن:



أولا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للبيئة بتعديل قرار المجلس البلدي بتاريخ 16/5/2022م وذلك بتخصيص موقع ردم النفايات المغلق بالقرين ضمن منطقة العدان في القطعة (5) لبلدية الكويت.



ثانيا: الموافقة على تعديل حدود موقع (ردم النفايات القرين) ضمن منطقة العدان في القطعة رقم (5) بما لا يتعارض مع حدود حرم الطريق (لشارع الغوص) وتقليص المساحة لتساوي 754961م2 تقريبا.