عقد مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أمس اجتماعا مشتركا مع الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية الشيخ م.حمود مبارك الصباح بحضور فريق من المختصين.



وخلال الاجتماع أكد الدبوس على توفير الدعم وتسخير كل الامكانات لتذليل العقبات من قبل الجهاز التنفيذي في البلدية لمشروع توسعة منفذ النويصيب، مشددا على التعاون المثمر بين وزارة الداخلية والبلدية لتقديم الحلول تحقيقا للآمال والطموحات في انجاز المشاريع الخدماتية.



وتناول الجانبان خلال الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بشأن تطوير المناطق الحدودية المتضمنة توسعة مليوني متر مربع في مركز النويصيب الحدودي لزيادة الطاقة التشغيلية بمعايير دولية لوجستية لتسهيل مرور الأفراد ونقل البضائع.