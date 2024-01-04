بن رضا: «منصات الأحمدي الثقافية» مشروع رائد لإعادة تأهيل المباني التراثية



أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بقطاعاته المختلفة خاصة فيما يتعلق بصون وحماية التراث الكويتي من خلال قطاع الآثار والمتاحف، مثمنا ما يقوم به المجلس للاضطلاع بهذه الرسالة تنفيذا لقوانين الدولة فيما يتعلق بالمباني التاريخية القديمة والمنشآت التراثية والحفاظ عليها، متمنيا للقائمين على القطاعات المختلفة التوفيق في حمل رسالتهم السامية، مؤكدا حرص محافظة الاحمدي على التعاون والتنسيق الدائمين مع المجلس لحماية التراث على امتداد مناطق المحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه امس الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا، ومدير مشروع التنمية م.بتول عاشور، وأعضاء الفريق م.رباب كاظم، وم.نور عبدالخالق، وم.محمد قاسم، وذلك في ديوان عام محافظة الأحمدي، حيث اطلع على الدور الرائد للمجلس في الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة الأحمدي والخطط المستقبلية في هذا الصدد، متمنيا لفريق العمل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.



من جانبه، قال الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد بن رضا أن المجلس أطلق مشروعا رائدا في 2023 للحفاظ على المباني التاريخية والتراثية في الكويت بعنوان «منصات الأحمدي الثقافية»، مؤكدا أن البداية ستكون من الاحمدي بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها شركة نفط الكويت ومحافظة الاحمدي.



وبين بن رضا ان المشروع يهدف الى تسجيل اكثر من 500 موقع من المباني التاريخية والتراثية في الكويت بسجل وطني خاص لذلك الهدف، مشيرا الى وضع الأسس والآليات الضرورية للحفاظ على هذه المباني مثل سوق الاحمدي القديم وسينما الاحمدي وغيرهما.



وأشار الى التنسيق الحالي لوقف هدم المباني التاريخية والتعاون مع كل الجهات للحفاظ على هذا التراث الكويتي وإعادة تأهيله وطرح عدد منه للاستثمار من قبل القطاع الخاص، لافتا الى رصد نحو 2212 مبنى تاريخيا في محافظة الاحمدي هدم منها 44 حتى الآن، لذا جاء هذا اللقاء لوضع آلية لوقف هدم المباني، وإعادة تأهيلها وفق معايير متفق عليها.