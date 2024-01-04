صدرت مئات التحذيرات من حدوث فيضانات في المملكة المتحدة بعد رياح قوية وأمطار ضربت أجزاء واسعة من البلاد متسببة في تعطل رحلات سفر وانقطاع للتيار الكهربائي.



وسجلت أقوى رياح رافقت العاصفة «هينك» في «آيل أوف وايت»، قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، حيث وصلت سرعة الرياح 151 كم بالساعة.



وبلغت سرعة الرياح 130 كم بمطار إيكزيتر على الساحل الجنوبي في ديفون، بحسب وكالة الأرصاد الجوية البريطانية. وأعلنت شرطة غلوسترشير غرب إنجلترا مقتل رجل في الخمسينات من العمر عندما سقطت شجرة على سيارته خلال العواصف قرب سيرنسيستر.



وتم إجلاء العديد من الأهالي من مراكب يقيمون فيها وبيوت متنقلة (كارافان) بنهر نيني قرب نورثامبتون على بعد 112 كم شمال لندن، بسبب ارتفاع منسوب المياه.



وصدرت ثمانية تحذيرات و32 إنذارا من فيضانات في ويلز، وتحذيرا من فيضان قوي، ما يشير إلى خطر على الأرواح، بحسب هيئة «الموارد الطبيعية لويلز». وبحسب «مؤسسة شبكات الطاقة» التي تضم شركات لتزويد الغاز والكهرباء، انقطعت الكهرباء عن 10 آلاف مشترك.



وقالت الشركة الوطنية المشغلة للطرق السريعة والطرق الرئيسية في إنجلترا إن العديد من الطرق أغلقت بسبب الفيضانات.



وحذرت شركات القطارات الركاب من تعطل الخدمات، بعد أن تسببت الرياح العاتية في اقتلاع أشجار وسقوطها على خطوط السكك الحديد.