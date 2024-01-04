ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من ٧٣ شخصا في محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان، بعد أن ضربت سلسلة من الزلازل القوية المنطقة الواقعة بوسط اليابان والمناطق المجاورة لها، فيما تعوق الهزات الارتدادية وظروف الطقس القاسية جهود الإنقاذ.



وقد أكدت مدينة واجيما، وهي المدينة الأكثر تضررا في محافظة إيشيكاوا، مصرع 32 شخصا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية (كيودو) نقلا عن السلطات المحلية.



ولاتزال الآثار الكاملة للزلزال غير معروفة، حيث لايزال الحطام وانقطاع الطرق يعوقان عمليات البحث والإنقاذ بعد يومين من الزلزال الذي وقع في اليوم الأول من العام الجديد بقوة 7.6 درجات، وألحق أضرارا هيكلية وحرائق واسعة النطاق بمدينة واجيما.



وأعلن المعهد الوطني لإدارة الأراضي والبنية التحتية اكتشاف ارتفاع ملحوظ في سطح الأرض، يصل إلى نحو 4 أمتار في مدينة واجيما.