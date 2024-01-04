أماني الورع: البنك حقق تقدماً ملموساً في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ونجح في إيصال رسالته إلى كل شرائح المجتمع



يحرص البنك التجاري الكويتي دائما على اتخاذ مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في جميع مجالات الأعمال بما ينسجم مع خطة الدولة وتعليمات الجهات الرقابية المرتبطة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، يرى البنك أن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التزام مؤسسي وجزء لا يتجزأ من جهوده نحو تعزيز المواطنة والتنمية المستدامة، وعلى هذا، أخذ البنك التجاري الكويتي زمام المبادرة من ستينيات القرن الماضي بدمج البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن الخطط الاستراتيجية للبنك وباتت أنشطة المسؤولية الاجتماعية وبرامج الاستدامة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للبنك على مر السنين.



وفي معرض حديثها عن برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2023، قالت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: واصلنا في البنك التجاري الكويتي تحقيق تقدم ملموس في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بل ونجح البنك خلال العام بايصال رسالته الى جميع شرائح المجتمع بطرحه العديد من مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتقديم الرعاية والمشاركة في شتى مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري.



وفي هذا الصدد، قامت الورع بتسليط الضوء على أهم برامج ونشاطات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للبنك خلال عام 2023 على النحو التالي:



جائزتان مرموقتان على مستوى الخليج



حصل البنك التجاري الكويتي على جائزتي «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» عن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» و«المشروع الرائد في إحلال وتوطين العمالة»، لجهوده في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية وذلك بمنحه شهادة تقدير بمناسبة الاحتفال التكريمي التاسع عشر للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي المنعقد في سلطنة عمان، مع العلم أن مثل هذه الجوائز التي حصل عليها «التجاري» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تخضع لمعايير انتقائية صارمة ومشددة على مستوى لجان متخصصة.

هذا، ونلقي الضوء على هاتين الجائزتين كما يلي:



جائزة «المشروع الرائد في العمل الاجتماعي» عن «ضاعف أجرك مع التجاري»



واصل البنك، في إطار تأكيد ثقافة المسؤولية الاجتماعية وجهود الاستدامة، حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري والتي أطلقها البنك منذ ما يزيد على 3 سنوات، حيث يحرص التجاري على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ضمن برنامج اجتماعي شامل موجه للفئات الأكثر احتياجا.

وقد تم اختيار الحملة لجائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي لعام 2023 على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وهذه الجائزة تأتي تتويجا لمسيرة الإنجاز والعطاء في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، وترسيخا لنجاح حملات البنك وبرامجه المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.



«المشروع الرائد في إحلال وتوطين العمالة»



يؤمن البنك التجاري الكويتي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة، ولهذا واصل البنك جهوده لجذب واستقطاب الكوادر الكويتية المؤهلة للعمل لديه والاستثمار في الشباب الكويتي حديثي التخرج ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه الخريجين من الشباب الكويتي، وسعيا لتأكيد دوره الاجتماعي كمؤسسة مصرفية رائدة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي الطموح الباحث عن فرص عمل في القطاع المصرفي مع تقديم فرص التعلم والتدريب المستمر.

وتتويجا لجهود البنك في هذا المجال، حصد البنك جائزة «المشروع الرائد في إحلال وتوطين العمالة». هذا، ويحرص البنك على المشاركة في المعارض الوظيفية التي تقيمها الجامعات والمعاهد والمؤسسات المختصة.



ذوو الهمم في بؤرة الاهتمام والرعاية



انطلاقا من حرص البنك على مشاركة المجتمع في مختلف المناسبات والنشاطات التي تخدم جميع فئات المجتمع، وخصوصا ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، قام البنك التجاري باستضافة مدرسة تأهيلية للاحتفال بالأعياد الوطنية في مبنى البنك الرئيسي.



كما نظم البنك احتفالية خاصة لنزلاء دار رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك لتقديم التهاني ومشاركتهم فرحة العيد الوطني وعيد التحرير. وقد جاءت هذه الفعالية استكمالا لدوره المميز في دعم مختلف أنشطة ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة.



دعم برامج التوعية بسرطاني الثدي والبروستاتا



تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر وسرطان البروستاتا في نوفمبر من كل عام، جاءت مشاركة البنك في هذه الحملات التوعوية ضمن جهوده التوعوية المستمرة لمكافحة السرطان، وحفاظا على الصحة العامة ونشر التوعية بهذه الأمراض وطرق الوقاية منها.



وفي سياق متصل، قام البنك بتقديم بعض الخصومات بالتعاون مع مستشفى المواساة الجديد، على الفحوصات المرتبطة بهذه الأمراض وحث الموظفين على إجراء الفحوصات اللازمة للوقاية منها، حيث استضاف فريق عمل مستشفى المواساة لإجراء فحوصات طبية تتضمن قياس ضغط الدم والسكر بغرض تحسين نوعية وأسلوب الحياة واتباع حمية صحية مناسبة للمحافظة على الصحة العامة.



الاحتفال بالأعياد الوطنية



يحرص التجاري دوما على مشاركة جميع شرائح المجتمع فرحة الاحتفال بالأعياد الوطنية، وبمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني ويوم التحرير، قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتزيين مبنى البنك الرئيسي بإضاءات تبرز جمال المبنى احتفالا بهذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

وقام البنك بتوزيع هدايا على القادمين من السفر في مطار الكويت الدولي للاحتفال بالأعياد الوطنية.



كما نظم البنك فعالية الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير مع موظفيه، بالإضافة الى استقبال طلاب وطالبات مؤسسة الإخلاص التأهيلية التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في مقر البنك الرئيسي، بهدف مشاركة أسرة البنك الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير لكويتنا الحبيبة.

أيضا قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك تنظيم زيارة لدار المسنين لتقديم التهاني ومشاركتهم فرحة الأعياد الوطنية.



وفي إطار آخر، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي بمشاركة عمال التنظيف والبناء المتواجدين في موقع عملهم فرحة الأعياد الوطنية، وذلك بتوزيع الهدايا التذكارية وأعلام الكويت عليهم احتفالا بهذه المناسبة وذلك في إطار فعاليات حملة «هون عليهم».



رزنامة البنك



حرص البنك على إصدار رزنامته السنوية للعام 2023 التي جاءت حاملة لجانب من اللهجة الكويتية وبعض العبارات المستخدمة في الماضي مع شروح لها باللغة المعاصرة، حيث تمثل اللغات واللهجات بصفة عامة عنوان وثقافة الشعوب، ويأتي ذلك ضمن جهود التجاري للمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي.



تقديم الدعم والرعاية لمحافظات الكويت ومؤسسات المجتمع المدني



في سياق التعاون بين البنك التجاري ومحافظات الكويت، وكذلك الدعم الذي يقدمه البنك للفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتربوية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة قاطنيها وجميع أفراد المجتمع، استمر قطاع التواصل المؤسسي في تعزيز دور البنك الاجتماعي بتقديم الرعاية والدعم للأنشطة والفعاليات المجتمعية المختلفة التي تنظمها محافظات الكويت الست لقاطنيها، حيث واصل القطاع تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للفعاليات الرياضية والاجتماعية والتربوية والتوعوية والبيئية التي تنظمها محافظات الكويت من أجل خدمة كل أطياف المجتمع.



كما تفاعل البنك ايجابيا مع الأحداث التي حدثت خارج محيط الكويت وقام بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتقديم دعم مالي سخي لدعم ضحايا الزلزالين اللذين وقعا في تركيا وسورية، وقدم دعما بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب.



تطوير المواهب والقدرات الإبداعية



في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بشريحة الأطفال وتهدف إلى تطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية، أطلق البنك التجاري الكويتي مسابقة «رحلة في الكويت» الروبوتية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في مقر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي للأطفال، والتي ساهمت في نشر ثقافة الإبداع والمعرفة عند النشء والشباب من خلال التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي وتنمية الاهتمام بالبرمجة والتطوير بمجالات التقنية وعلم الروبوت وتشجيع الشباب على البحث العلمي وتنمية التفكير الابداعي لديهم.



تواصل مستمر



قام البنك من خلال قطاع التواصل المؤسسي بتفعيل كل وسائل التواصل مع عملائه والجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام - فيسبوك - تويتر X- سناب شات - لينكد إن - يوتيوب) وذلك ببث العديد من الرسائل التوعوية الصحية وسبل الوقاية من الأمراض، إلى جانب الحملة الإعلانية «يا زين تراثنا»، بالإضافة إلى المسابقات التي ينظمها البنك لمتابعي منصات وحسابات التواصل الاجتماعي للبنك.



الاستدامة والمحافظة على البيئة



في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري الكويتي والهادفة إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث عن طريق تدوير المخلفات والتخلص منها بصورة صحيحة وتوسيع عملية التخضير لتحفيز أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة ونشر الوعي والمسؤولية البيئية، نظم البنك التجاري زيارات إلى مركز الكويت للتوحد، وعدة مدارس بالتعاون مع فريق Real Sciences وذلك من خلال عرض يقدمه الفريق لتثقيف الأطفال وتعليمهم جوانب متعددة للمحافظة على البيئة.



هذا، ويؤكد البنك على ضرورة الاهتمام بالمحافظة على البيئة في مجال العمل من خلال توعية الموظفين وكافة أطياف المجتمع بطرق المحافظة على البيئة، حيث باشر باتخاذ مبادرات عديدة لإعادة تدوير المخلفات والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الكهرباء والماء في مقار البنك وفروعه.

والبنك دائما يتطلع ويؤكد رؤيته نحو التحول الأخضر Go Green ورعاية ودعم المبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة.



كما يحرص البنك على توعية الموظفين بأهمية المحافظة على البيئة والاهتمام بالصحة ونشر الروح الإيجابية من خلال رسائل توعوية عبر برنامج PULSE.



ويعمل قطاع الخدمات العامة على تقديم خدمات هندسية عالية الجودة من حيث الإنشاءات وإدارة المواقع والتخطيط وتصميم الفروع الجديدة وتجديد وتحديث الفروع القائمة وعمليات التشغيل بما تتضمن من تخطيط للمشاريع وإدارة التكلفة والجودة وتقييم المخاطر على الممتلكات مع مراعاة المحافظة على البيئة في كل أعمالها، حيث يقوم القطاع بطرح تصميم جديد للخدمة الذاتية والمكاتب المميزة للحفاظ على البيئة وتركيب نظام جديد لمتابعة الخدمة.

ومن ذلك أن هذا النظام يمكن البنك من متابعة ومراقبة الخدمات المهمة لمركز البيانات وموقع التعامل مع الكوارث والأجهزة البديلة لإمدادات الطاقة والمولدات ونظام الإنذار من الحرائق واستخدام أنظمة إضاءة ذات كفاءة لتوفير الطاقة.



يقوم البنك بمتابعة الزوار من خلال نظام رقمي باستخدام ماسح ضوئي لحفظ مستندات إثبات هوية الزوار بدلا من الأوراق حيث يتم تخزين البيانات على الوسائط الإلكترونية لتوفير الأوراق والمحافظة على البيئة.

كما يتم كذلك إدارة حضور وانصراف العاملين بنظام البصمة سواء باليد أو بصمة الوجه استعاضة عن الطرق التقليدية، وكذلك يعمل البنك في مراسلاته البريدية بنظام رمز الاستجابة السريع بصورة رقمية حديثة لتوفير الوقت والجهد والأوراق.



حملة «يا زين تراثنا»



أطلق البنك حملة «يا زين تراثنا» في نسختها الثانية عشرة في قرية يوم البحار، حيث دأب على تنظيمها حرصا منه على إحياء الموروث الشعبي القديم، وإدراكا من البنك أن التراث الكويتي غني بالعديد من المعاني والعبر التي يجب أن تبقى محفورة في الأذهان ولتذكير الجيل الجديد بالحياة البسيطة، والمهن والحرف اليدوية التي زاولها الآباء والأجداد في الماضي، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاعتزاز بالتراث الكويتي الأصيل.



وقد كان افتتاح الحملة مميزا بمشاركة فرقة الفن الأصيل التي قدمت أغاني وأهازيج تراثية تفاعل معها الجمهور، إضافة إلى العروض الحية للحرف والمهن الكويتية القديمة التي تميز بها الرعيل الأول من أهل الكويت والتي عكست نموذجا للتراث الكويتي القديم، ومنها الطراقة والمشبنج والقلاف والخواصة والبناء، فضلا عن القصص التثقيفية الأخرى التي تهدف إلى زيادة وعي الأطفال والصغار بالقيم والأخلاق الحميدة التي يتعين أن يتحلى بها الجيل الجديد.

بالإضافة الى تنظيم بطولة لأحد الألعاب الشعبية وهي «الدامة»، لتعريف جيل اليوم بالتراث الكويتي القديم، والأنشطة الثقافية المتنوعة التي ساهمت في إثراء معارف الرعيل الأول من أهل الكويت.



تثقيف العملاء في إطار «لنكن على دراية»



يواصل البنك التجاري دعم حملة «لنكن على دراية» من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تسهم في توعية المجتمع بجميع القضايا التي تهم القطاع المصرفي، ويركز على نشر مواد إعلامية عن مكافحة عمليات الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتكييش القروض وغيرها من الجرائم المالية والتحذير من مخاطر التعامل بالعملات الافتراضية وما قد تلحقه من خسائر فادحة بأموال واستثمارات العملاء وحثهم على الاستثمار في الأصول الآمنة من منتجات وخدمات استثمارية منظمة لدى مؤسسات قائمة بالفعل وخاضعة لرقابة جهات تنظيمه.

حيث اهتم البنك بتثقيف العملاء من خلال محاضرات توعوية في الجامعات تحذر الطلبة من الاحتيال المالي، وإجراء الحوارات الصحافية والإعلامية، وإرسال بريد الكتروني لموظفين البنك ونشر منشورات التوعية بالجوانب المصرفية والمالية على مواقع التواصل الاجتماعي للبنك.



حملة «هون عليهم»



واصل البنك فعاليات حملة «هون عليهم» الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء والتي دشنها البنك منذ ما يزيد على 10 سنوات، وحازت جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استمر البنك في ترتيب الزيارات في المناسبات المختلفة لفئة عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم وتوزيع الهدايا والمستلزمات والملابس عليهم تقديرا لجهودهم في المحافظة على البيئة الكويتية صحية ونظيفة.



وتأتي حملة «سحوركم علينا» المبتكرة استكمالا لحملة «هون عليهم»، والموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء المتواجدين في الشوارع، بهدف التواصل مع هذه الفئة بمختلف المناسبات، ومنها شهر رمضان الفضيل، والتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، حيث قام البنك بتوزيع وجبات الإفطار والسحور على عمال البناء والتنظيف المتواجدين في مختلف المناطق خلال شهر رمضان المبارك، ومشاركتهم الأعياد مثل عيد الفطر، وعيد الأضحى والأعياد الوطنية.