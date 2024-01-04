تبنى الحوثيون عملية استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، في إطار تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة، في حين أعلنت الشركة المالكة للسفينة زيادة رسوم الشحن بين آسيا وأوروبا.



يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي ووكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) عن عملية استهداف السفينة التي ترفع علم مالطا، من دون أن يتسبب ذلك بإصابات أو أضرار.



وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصة «إكس»: «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعدوان والحصار، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (..) عملية استهداف لسفينة «سي إم أي سي جي إم تيج» كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة».



وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت أن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين باتجاه عدد من السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر لكنهما سقطا في المياه على مقربة منها «من دون أن يتسببا بأضرار».