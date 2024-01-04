رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع الليتر من مادة المازوت المخصصة للمركبات إلى 11880 ليرة سورية بنسبة زيادة اقتربت من 500%، بدءا من امس.



وجاء في القرار المنشور عبر حساب قناة «الإخبارية السورية» الرسمية في «تليغرام» امس، تحديد سعر مبيع ليتر مادة المازوت للمركبات بـ11880 ليرة باستثناء آليات النقل الجماعي للركاب داخل وخارج المدن وبين المحافظات والجرارات الزراعية، وتحديد السعر على أنه «سعر التكلفة».



ويعد هذا السعر ارتفاعا عن نظيره «المدعوم» سابقا والمحدد بقيمة 2000 ليرة منذ منتصف أغسطس 2023، إذ توزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن عبر مخصصات محددة لكل أسرة تحمل «بطاقة ذكية».



ووفق موقع «عنب بلدي» توقفت أجهزة «تكامل» العاملة على «البطاقة الذكية» مساء امس الأول في محطات الوقود بانتظار طرح التسعيرة الجديدة. ولا يؤثر القرار الجديد على سعر المازوت «الزراعي» المخصص للمزارعين، أو مازوت «التدفئة» الذي ما زال يباع بكمية 50 ليترا لأصحاب «البطاقة الذكية» عبر توزيعه بالصهاريج.



وفي قرار منفصل، حددت أيضا وزارة التجارة الداخلية تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة، التي تحصل على مادة المازوت بسعر التكلفة، بـ523 ليرة لنقل كل طن لكل كيلومتر.



ويجبر السكان ممن لا تكفيهم المخصصات المحددة من المازوت «المدعوم» أو الذي سيباع حاليا بسعر «التكلفة» على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم من المادة، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد «المدعومة» من عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.



ويصل سعر الليتر حاليا من مادة المازوت في السوق السوداء إلى 14 ألف ليرة سورية.



ويعد المازوت من وسائل التدفئة التي كان يعتمد عليها السكان سابقا، لكن بعد تدهور قيمة الدخل وتناقص قيمة المخصصات المدعومة منه لكميات لا تكفي شهرا، يضطر الأهالي إلى شراء المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، أو اللجوء لشراء الحطب.



وتعلن وزارة التجارة الداخلية بشكل دوري عن سعر المازوت «الحر» المخصص للقطاع الصناعي، أيضا بسعر التكلفة، وكان آخر تحديث لسعره في 25 من ديسمبر 2023، بقيمة 10900 ليرة لليتر الواحد.