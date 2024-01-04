

قال النائب د. حمد المطر إن «الديربي» فنيا كان متوسط المستوى، والعربي كان أقرب للفوز، ولأنني من مشجعي «الأخضر» كنت أتمنى الانتصار لكن تقريبا التعادل كان عادلا للطرفين وأتوقع أن يكون لقب الدوري هذا الموسم «عرباويا».



وأثنى المطر على أداء نجم القادسية بدر المطوع، مؤكدا أن الجميع يحترم عطاءه وهو نموذج وأحد عمالقة الكرة الكويتية وامتداد لمن سبقوه، لذلك على الشباب أن يحتذي به رغم كبر سنه الذي لم يؤثر على مستواه.



ووجه المطر رسالة إلى الحكومة طالب من خلالها أن تستوعب الشباب وتحقق رغباتهم كونهم يمثلون 70% من نسيج المجتمع، مشيرا إلى أن «الديربي» و«بهذا الحضور الجماهيري يقام في ملعب صار له 60 سنة لذلك في شيء خطأ».