

عبدالعزيز جاسم



استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة خدمات مهاجمه شبيب الخالدي بعدما أنهى فريق حتا الإماراتي التعاقد معه بالتراضي أمس، ومع هذا القرار قرر «البرتقالي» التخلي عن خدمات المهاجم البرازيلي دوغلاس فالي الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب، على أن يعلن عن التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال اليومين المقبلين بدلا منه.



وقرر النادي إنهاء عقد المدافع الجزائري عماد الدين عزي بالتراضي على الرغم من أن عقده يمتد لـ 5 مواسم لظروف خاصة باللاعب، وسيكون بديله مدافع جزائري شاب سبق أن مثل منتخب الجزائر في المراحل السنية والمنتخب الأولمبي.



إلى ذلك، التحق المدافع الفلسطيني ميشيل ميلاد بمنتخب بلاده استعدادا لخوض نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في قطر 12 الشهر الجاري، وانضم ميشيل لـ«النشامى» مبكرا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة الجهراء الماضية ما حرمه من المشاركة في مباراة السالمية بالدوري اليوم.