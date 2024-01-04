أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاح وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تبادل أسرى الحرب بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.



وأشارت الوزارة، بحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام)، إلى أن نجاح جهود الوساطة جاء انعكاسا لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها أحد اكبر عمليات تبادل الاسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب.



وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية لانجاح عملية تبادل الأسرى بالرغم التحديات التي تفرضها ظروف الحرب الحالية.



وأكدت وزارة الخارجية على التزام دولة الامارات بمواصلة الجهود الهادفة إلى ايجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، مشددة على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الديبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الانسانية الناجمة عن الأزمة.



من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام «إثر عملية تفاوض معقدة، تمت استعادة 248 عسكريا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف».



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «أكثر من 200 من جنودنا ومدنيينا عادوا من الأسر لدى الروس».



وأكد مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، استعادة 230 جنديا أوكرانيا بالضبط خلال «التبادل التاسع والأربعين» بين كييف وموسكو منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.



وقال مركز التنسيق الأوكراني المسؤول عن أسرى الحرب إنه التبادل «الأكبر من حيث عدد المدافعين (الأوكرانيين) الذين أعيدوا إلى وطنهم».