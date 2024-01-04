أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الخميس، أمرا أميريا بتعيين الشيخ د.محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفيما يلي السيرة الذاتية للشيخ د. محمد صباح السالم:

- ولد عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأميركية.

- شغل العديد من الوظائف، منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين عامي 1979 و1985، ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.

- انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.

- عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.

- في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

- في 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007، وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو 2008.

- في 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.

- عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

- عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011.