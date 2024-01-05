

تراجع المؤشر الرئيسي لأشباه الموصلات في وول ستريت، الذي يتتبع أسهم الرقائق، في جلسة الأربعاء الماضي من مستويات قياسية مرتفعة بعد تسجيله أقوى عام له منذ عام 2009، عندما انتعش القطاع بعد الأزمة المالية.



وانخفضت أسهم كل من «AMD» و«Qualcomm» و«Broadcom» بأكثر من 2% ما أدى إلى انخفاض مؤشر «PHLX» لأشباه الموصلات بنسبة 2.1%.



وانخفض مؤشر الرقائق حتى الآن بنسبة 7% تقريبا منذ أن وصل إلى مستوى إغلاق قياسي في 27 ديسمبر.



وتأتي الانخفاضات مع صدور محضر الفيدرالي لاجتماع ديسمبر والذي اتفق فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي على أنه سيكون من المناسب الحفاظ على موقف تقييدي لبعض الوقت، مع الاعتراف بأنهم ربما وصلوا لمعدل الذروة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وقد يبدأون في عمليات التخفيض خلال عام 2024.



ومدفوعا بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي ومؤخرا بسبب التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة هذا العام، ارتفع المؤشر بنسبة 65% في عام 2023، وهو أقوى أداء له منذ عام 2009. ويقارن ذلك بمكاسب سنوية قدرها 43% و24% على التوالي لمؤشري «ناسداك» و«S&P 500».



واستفادت أسهم الرقائق أيضا من الرهانات على أن تراجع الطلب العالمي العام الماضي والذي أدى إلى قيام صانعي رقائق الذاكرة بخفض الإنتاج قد وصل إلى أدنى مستوياته إلى حد كبير.



وشهدت شركة «Nvidia»، التي ينظر إليها على أنها أكبر مزود للرقائق المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، قيمتها السوقية للأوراق المالية أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023 لتصل إلى 1.2 تريليون دولار، مما يجعلها خامس أكبر شركة من حيث القيمة في وول ستريت.



وفي مذكرة للعملاء، أوصى بنك «BofA»، بالانكشاف على قطاع للحوسبة السحابية والسيارات من خلال الأسهم بما في ذلك «Nvidia» و«Marvell Technology» و«NXP Semiconductors» و«ON Semiconductor». وأوصى البنك، بحسب تقرير لـ«رويترز» اطلعت عليه «العربية Business»، شراء أسهم كل من «KLA» و«Arm Holdings» للانكشاف على قطاع تصميم الرقائق.



كما يتوقع بنك «Wells Fargo» انتعاشا ضعيفا لبائعي معدات الرقائق في عام 2024، وأشار إلى «KLA» و«Applied Materials» كأفضل الاختيارات في تلك الصناعة.