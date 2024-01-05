قرر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم إخلاء سبيل رئيسة دائرة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان التي أوقفتها النيابة العامة المالية بشبهة تقاضي رشاوى مالية مقابل معادلة شهادات لطلاب عراقيين. وجاء إخلاء سبيل شعبان لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية.



وأفادت مصادر مطلعة بأن القاضي بيرم استجوب ثمانية موظفين في دائرة المعادلات مدعى عليهم بالقضية نفسها وغير موقوفين. وأجمع هؤلاء على أن شعبان لم تتقاض اي أموال لقاء معادلة الشهادات. وأكدوا أنها أقدمت على طرد موظفتين في الدائرة بعد أن توافرت لديها معلومات بأنهم قبضوا رشاوى.



ولا تزال شعبان قيد التوقيف بانتظار عرض قرار تركها على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي إما يوافق عليه ويطلق سراحها، أو يستأنفه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت التي تتخذ قرارا حاسما بشأنها.